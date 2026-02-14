Primer pago de febrero tras suspensión del salario mínimo 2026: valor exacto

Si ganas salario mínimo, seguramente te estás preguntando cuánto te van a pagar en febrero después de la decisión que tomó el Consejo de Estado.

El alto tribunal suspendió de forma provisional el decreto que había fijado el salario mínimo para 2026 en $1.750.905, más $249.095 de auxilio de transporte, para un total mensual de $2.000.000.

Desde que se conoció la medida, la duda principal es clara: ¿te van a pagar igual la primera quincena de febrero o cambiará el valor?



Puedes leer: Tumban salario mínimo en Colombia: ¿Bajará precio de viviendas y subsidios?



¿Cuánto me deben pagar en febrero de 2026 si gano el mínimo?

La respuesta es que tu primer pago de febrero sí se hará con el aumento del 23,7%. Es decir, la quincena que debe pagarse entre el viernes 13 y el sábado 14 se cancelará con el mismo valor que se ha venido aplicando desde enero.

Esto ocurre porque los pagos realizados mientras el decreto estaba vigente se consideran válidos. En otras palabras, el dinero que ya se reconoció no se pierde ni se modifica para esa primera quincena.

De acuerdo con Valora Analitik, esta decisión se toma porque tú y los demás trabajadores ya tienen derechos adquiridos sobre ese salario. Eso significa que no te pueden cambiar de un momento a otro el valor que ya se estaba pagando legalmente.

Salario mínimo 2026: ¿trabajadores deben devolver aumento?

Publicidad

Sin embargo, la situación puede cambiar para los pagos siguientes. Para la segunda quincena de febrero, o si recibes tu salario de manera mensual, es posible que el monto ya no sea exactamente el mismo aumento del 23,7%. Todo dependerá del nuevo decreto que expida el Gobierno.

El fallo le dio al Gobierno un plazo de ocho días para publicar un nuevo decreto que fije un aumento transitorio del salario mínimo para 2026, mientras se toma una decisión definitiva en el proceso. Ese nuevo decreto deberá basarse en criterios técnicos y jurídicos, lo que podría modificar el porcentaje que se estaba aplicando.

Publicidad

En el documento oficial se ordena que, dentro de ese plazo, se expida y publique un decreto donde se establezca el porcentaje transitorio del aumento y el valor total del salario mínimo que regirá para esta vigencia.

Puedes leer: Consejo de Estado pone una condición para mantener salario mínimo; ¿se salva el aumento?

¿Se podría mantener el salario mínimo de $2'000.000?

Por ahora, estás en un escenario de transición. La primera quincena se mantiene con el aumento que ya conoces, pero el resto de pagos dependerá de qué tan rápido se expida la nueva norma.

Existe otra opción sobre la mesa: si el Gobierno del presidente Gustavo Petro logra encontrar mecanismos jurídicos para mantener en firme el decreto que fijó el salario mínimo en $2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte, no habría cambios en los pagos posteriores. En ese caso, seguirías recibiendo el mismo valor mensual sin modificaciones.

Por ahora, lo único seguro es que tu pago de mediados de febrero se hará con normalidad y con el aumento que ya estaba vigente. Lo que pase después dependerá del nuevo decreto que se publique en los próximos días.