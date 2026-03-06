Mujer atacada con un martillo en Bogotá revela su rostro por primera vez

Después de casi seis meses Karina Rincón, víctima de un intento de feminicidio, decidió mostrar su rostro por primera vez, esto en una entrevista realizada a Noticias Caracol, en donde explicó cómo es su proceso de recuperación y además cómo afronta este hecho después de sobrevivir de esta agresión.

En una emotiva entrevista concedida este 6 de marzo de 2026, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Rincón relató los detalles de su proceso de recuperación y la dura realidad que enfrenta tras sobrevivir a una agresión que pretendía acabar con su vida.

Puedes leer: "Novios chirretes": Término de advertencia de la madre de hermanas sin vida en Malambo



Recordemos que el pasado 22 de septiembre de 2025, todo cambió para Karina en su vivienda del barrio Fontibón, al occidente de Bogotá. Según su relato, acababa de llegar de una fiesta de cumpleaños cuando su expareja sentimental, José Urbano Medina, de 51 años, ingresó al domicilio sin previo aviso y la atacó por la espalda mientras su hija dormía.



Karina Rincón explicó que recibió un total de 24 golpes con un martillo, los cuales cuatro impactaron en su rostro y 20 en su cráneo, así mismo, explicó que la agresión fue tal, que su expareja sentimental le quitó los dientes mientras ella se encontraba inconsciente.

"Tengo una cicatriz en mi boca que va hasta mi nariz. Tuve una reconstrucción completa de frente, una parte de titanio porque fue perforado totalmente el hueso del cráneo", detalló la sobreviviente, afirmando que esto le dejó muchas secuelas en su vida diaria y también la crianza de su hija.

Publicidad

¿Qué dijo Karina Rincón sobre su proceso de recuperación?

Una vez ocurrió esto, fue encontrada por un guardia de seguridad que ingresó a la casa alertado por los ladridos de su perro, para posteriormente ser trasladada al Hospital de Kennedy.

Allí se sometió a una cirugía reconstructiva de más de 10 horas para tratar múltiples fracturas óseas. Además de la intervención craneal, la clínica Symetria Maxilofacial le donó prótesis dentales para devolverle la funcionalidad y la seguridad al hablar y comer.

Publicidad

Puedes leer: Ellas eran Sheridan y Keyla, hermanas fallecidas en Malambo; tenían 14 y 17 años

Sin embargo, Karína Rincón Más enfatizó la complejidad psicológica del proceso, especialmente respecto a su hija, tanto es así que explicó que con la ayuda de una psicóloga pediátrica, ha tenido que abordar el tema con la menor, quien pregunta por su padre. "Ella ha sido mi fortaleza realmente... es una nueva etapa de vida para la niña también."

Por otro lado, comentó que a pesar de que José Urbano Medina fue capturado y judicializado por tentativa de feminicidio agravado, el proceso legal no ha sido sencillo, al punto que según su abogado esté sujeto ha mostrado una actitud burlona e irrespetuosa y no acepta los cargos.

Karen Rincón Foto: imagen de Noticias Caracol

Finalmente, para el medio en cuestión ella busca transformar su dolor en esperanza a través de la Fundación Karina Durán, una organización que ha creado para brindar apoyo integral a mujeres víctimas de casos de feminicidio.

