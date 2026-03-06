Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HERMANAS EN MALAMBO
FALLECE MUJER AL LANZARSE DE TOBOGÁN
BENEFICIOS POR VOTAR
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Mujer atacada con un martillo en Bogotá revela su rostro por primera vez

Mujer atacada con un martillo en Bogotá revela su rostro por primera vez

En entrevista con Noticias Caracol, Karina Rincón relató que su expareja le propinó 24 golpes con un martillo y 20 al cráneo.

Karina Rincón revela su rostro después del ataque
Mujer atacada con un martillo en Bogotá revela su rostro por primera vez
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Noticias Caracol
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de mar, 2026

Después de casi seis meses Karina Rincón, víctima de un intento de feminicidio, decidió mostrar su rostro por primera vez, esto en una entrevista realizada a Noticias Caracol, en donde explicó cómo es su proceso de recuperación y además cómo afronta este hecho después de sobrevivir de esta agresión.

En una emotiva entrevista concedida este 6 de marzo de 2026, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Rincón relató los detalles de su proceso de recuperación y la dura realidad que enfrenta tras sobrevivir a una agresión que pretendía acabar con su vida.

Puedes leer: "Novios chirretes": Término de advertencia de la madre de hermanas sin vida en Malambo

Recordemos que el pasado 22 de septiembre de 2025, todo cambió para Karina en su vivienda del barrio Fontibón, al occidente de Bogotá. Según su relato, acababa de llegar de una fiesta de cumpleaños cuando su expareja sentimental, José Urbano Medina, de 51 años, ingresó al domicilio sin previo aviso y la atacó por la espalda mientras su hija dormía.

Te puede interesar

  1. Escalofriante llamada que recibió madre de mujer atacada por su expareja con un martillo
    Karina Rincón y Jose Urbano Medina Villa
    Foto: Redes sociales
    Judiciales

    Escalofriante llamada que recibió madre de mujer atacada por su expareja con un martillo

  2. Así fue cómo encontraron a mujer atacada con martillo por su expareja: "Una desgracia"
    Karina Rincón Durán, mujer atacada con martillo por su expareja
    Foto: Caracol Noticias
    Noticias

    Así fue cómo encontraron a mujer atacada con martillo por su expareja: "Una desgracia"

Karina Rincón explicó que recibió un total de 24 golpes con un martillo, los cuales cuatro impactaron en su rostro y 20 en su cráneo, así mismo, explicó que la agresión fue tal, que su expareja sentimental le quitó los dientes mientras ella se encontraba inconsciente.

 "Tengo una cicatriz en mi boca que va hasta mi nariz. Tuve una reconstrucción completa de frente, una parte de titanio porque fue perforado totalmente el hueso del cráneo", detalló la sobreviviente, afirmando que esto le dejó muchas secuelas en su vida diaria y también la crianza de su hija.

Publicidad

¿Qué dijo Karina Rincón sobre su proceso de recuperación?

Una vez ocurrió esto, fue encontrada por un guardia de seguridad que ingresó a la casa alertado por los ladridos de su perro, para posteriormente ser trasladada al Hospital de Kennedy.

Allí se sometió a una cirugía reconstructiva de más de 10 horas para tratar múltiples fracturas óseas. Además de la intervención craneal, la clínica Symetria Maxilofacial le donó prótesis dentales para devolverle la funcionalidad y la seguridad al hablar y comer.

Publicidad

Puedes leer: Ellas eran Sheridan y Keyla, hermanas fallecidas en Malambo; tenían 14 y 17 años

Sin embargo, Karína Rincón Más enfatizó la complejidad psicológica del proceso, especialmente respecto a su hija, tanto es así que explicó que con la ayuda de una psicóloga pediátrica, ha tenido que abordar el tema con la menor, quien pregunta por su padre. "Ella ha sido mi fortaleza realmente... es una nueva etapa de vida para la niña también."

Te puede interesar

  1. Yuris Cristel Camila García, mujer fallecida en tobogán extremo de Norte de Santander
    Yuris Cristel Camila García, mujer fallecida en tobogán extremo de Norte de Santander
    / FOTO: Compuesta - Tomada de redes sociales
    Nación

    Mujer pierde la vida al lanzarse de tobogán extremo en Colombia; estrenaban atracción

  2. Keyla Nicol y Sheridan Sofía, hermanas de 14 y 17 años encontradas muertas en Malambo
    Keyla Nicol y Sheridan Sofía, hermanas de 14 y 17 años encontradas muertas en Malambo
    / FOTO: Tomada de redes
    Judiciales

    El mensaje que habría desatado muerte de hermanas de 14 y 17 años en Malambo; una trampa

Por otro lado, comentó que a pesar de que José Urbano Medina fue capturado y judicializado por tentativa de feminicidio agravado, el proceso legal no ha sido sencillo, al punto que según su abogado esté sujeto ha mostrado una actitud burlona e irrespetuosa y no acepta los cargos.

Karina Rincón después de seis meses
Karen Rincón
Foto: imagen de Noticias Caracol

Finalmente, para el medio en cuestión ella busca transformar su dolor en esperanza a través de la Fundación Karina Durán, una organización que ha creado para brindar apoyo integral a mujeres víctimas de casos de feminicidio.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Bogotá

Feminicidio