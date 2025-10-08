Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Así fue cómo encontraron a mujer atacada con martillo por su expareja: "Una desgracia"

Así fue cómo encontraron a mujer atacada con martillo por su expareja: "Una desgracia"

El rápido accionar de los guardas de seguridad y la policía permitió el traslado de la víctima, quien fue declarada con pronóstico reservado.