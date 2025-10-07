Filtran versión de la mamá de niña que cayó de piso 10; se enteró de la tragedia al volver

La capital colombiana amaneció consternada luego de que se confirmara el fallecimiento de una niña de tres años de edad, quien perdió la vida tras caer desde el décimo piso de un edificio residencial.

El lamentable suceso ocurrió en la mañana del lunes 6 de octubre de 2025, aproximadamente antes de las 7:00 a.m., en un conjunto ubicado en la localidad de Engativá, específicamente en la calle 112C con carrera 64D.

La atención de las autoridades y de la comunidad se ha centrado en esclarecer qué sucedió dentro del apartamento en los minutos previos al accidente.



Las primeras versiones conocidas, que provienen del testimonio de la madre de la menor, han arrojado detalles preliminares sobre las circunstancias en las que la niña quedó sola.

Según los reportes iniciales, la niña se encontraba sin compañía al momento en que ocurrió el fatal accidente. La madre de la pequeña relató a las autoridades que tomó la decisión de salir del apartamento por un breve periodo para realizar una diligencia de índole personal.



La versión crucial ofrecida por la progenitora indica que, antes de marcharse, habría dejado a su hija dormida. De hecho, la frase "Estaba dormida" fue una de las menciones hechas a las autoridades durante el interrogatorio.

De acuerdo con su testimonio, la ausencia sería corta, y la madre manifestó que esperaba que una cuidadora arribara al domicilio en ese lapso de tiempo. No obstante, este lapso de tiempo, descrito como "no tardaría mucho", fue suficiente para que la tragedia se consumara.

La mujer regresó a su hogar solo para encontrarse con la devastadora escena, siendo informada del trágico accidente. Vecinos del sector, que escucharon un fuerte golpe y se asomaron, ya habían encontrado a la pequeña tendida en el suelo del conjunto.

Tras la caída, la menor fue atendida por una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y fue trasladada de inmediato al Hospital de Engativá, donde ingresó en un estado crítico de salud. Pese a que el equipo médico activó los protocolos de atención de emergencia y realizó maniobras de reanimación, estos esfuerzos no arrojaron resultados favorables. El centro asistencial confirmó el fallecimiento de la niña minutos después de su llegada.

El caso está ahora en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades se encuentran en el proceso de recolección de pruebas, que incluyen la revisión de cámaras de seguridad del edificio y la toma de declaraciones a vecinos y familiares.

Residentes del sector indicaron que las ventanas del apartamento eran amplias, aunque desconocían si contaban con la protección adecuada. Algunos allegados han señalado que veían a la madre y la niña con frecuencia, destacando que era una "familia común y corriente" y que nunca se evidenciaron conflictos o señales de maltrato.

Es fundamental destacar que, por el momento, la información conocida es preliminar y la investigación para determinar con precisión la secuencia de los hechos, determinar si existió alguna omisión de seguridad y establecer posibles responsabilidades apenas comienza.

