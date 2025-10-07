Aparece video clave de la niña de tres años que cayó de un piso 10; antes de perder la vida

El caso de la niña de tres años que cayó del piso 10 de un edificio en Bogotá tiene consternada a toda la ciudad. El hecho ocurrió en la mañana del lunes 6 de octubre de 2025 en un conjunto residencial de la localidad de Engativá, al occidente de la capital, donde los vecinos aún no salen del asombro.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Salud, la emergencia se registró hacia las 7:00 a. m. y fue atendida por personal del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), que trasladó a la menor al Hospital de Engativá. Aunque los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación, la pequeña falleció minutos después de su ingreso por la gravedad de sus heridas.

En el comunicado, la entidad explicó que el estado de salud de la menor era “crítico, posterior a una caída desde gran altura”. El equipo médico activó todos los protocolos de emergencia y acompañó a la familia durante el proceso de duelo, además de poner a disposición la información necesaria para las autoridades encargadas del caso.

Así era la relación de la niña con su pequeña hija

La investigación está a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que ya tomó testimonios de familiares, vecinos y allegados. Según las primeras versiones, la niña se encontraba sola en el apartamento cuando ocurrió la caída.

La madre habría salido del lugar minutos antes, según explicó a las autoridades, para realizar una diligencia rápida, dejando a la menor dormida mientras esperaba la llegada de una cuidadora. Al regresar, fue informada del trágico accidente.

Uno de los vecinos del conjunto, identificado como Fernando Casas, relató a Citytv cómo era la rutina de la madre y su hija: “La señora salía constantemente a llevar a la niña al colegio, uno la veía corriendo en el diario vivir. Y se iba a su trabajo”.

Casas también aseguró que en la comunidad nunca se evidenciaron conflictos ni señales de maltrato: “Era una familia común y corriente, luchando por sus cosas. Lo único que se veía era a la señora muy contenta por su hija”.

Niña de tres años pierde la vida tras caer de edificio /Foto: Noticias Caracol

Video clave revelaría qué ocurrió antes de la tragedia

En redes sociales empezó a circular un video que ha sido clave para las autoridades. En las imágenes, que se advierte pueden resultar sensibles, se observa el momento en que la menor recibe los primeros auxilios tras caer desde el piso 10.

En el clip, la niña aparece con su pijama mientras paramédicos intentan estabilizarla en el lugar (la zona de parqueadero). Aunque se encontraba en estado crítico, aún presentaba signos de vida, por lo que fue trasladada con urgencia al hospital, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.

A su alrededor, varios vecinos se ven confundidos, algunos intentando averiguar de qué apartamento provenía la pequeña, mientras los socorristas movían cuidadosamente su cabecita y cuerpo para evitar más lesiones. Debido al alto impacto emocional y sensibilidad del contenido, el video no será compartido públicamente.

Las autoridades también informaron que las cámaras de seguridad del conjunto residencial y otros videos obtenidos en el área están siendo analizados por el CTI de la Fiscalía. El objetivo es establecer con precisión la secuencia de los hechos, determinar si hubo alguna omisión de seguridad y definir las posibles responsabilidades.