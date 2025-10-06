Niña de tres añitos fallece tras caer de un décimo piso en Bogotá; estaba sola

La capital colombiana se viste de luto tras un grave y lamentable incidente ocurrido la mañana de este lunes 6 de octubre de 2025, cuando una niña de edad preescolar falleció tras precipitarse desde un décimo piso en el occidente de la ciudad.

De acuerdo con lo confirmado por fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, la tragedia se desencadenó después de que la menor fuera dejada sola dentro del apartamento.

Las autoridades reportaron que el incidente se presentó en el conjunto Área Occidente, ubicado en la transversal 112c #64d-97, dentro de la localidad de Engativá, alrededor de las 6:00 a.m..



La edad de la víctima fue reportada por las fuentes oficiales como una menor de tres años y diez meses, según Noticias Caracol.

Los primeros detalles recopilados por los investigadores apuntan a que la madre de la niña había salido de la vivienda minutos antes del suceso para realizar una "diligencia". Esta salida se produjo, al parecer, mientras la familia esperaba la llegada de la persona encargada de su cuidado matutino.



En su declaración entregada a los investigadores, la mujer relató que, antes de ausentarse, la niña se encontraba dormida. Fue al regresar al apartamento que se encontró con la devastadora noticia de la caída.

Tras el llamado de auxilio de los testigos, la menor fue trasladada de urgencia. La Secretaría de Salud, a través de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., indicó que el reporte de la emergencia se realizó cerca de las 7:00 a.m.

Una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) la trasladó al Hospital de Engativá.

Publicidad

La entidad sanitaria describió la situación de la paciente como un "grave estado de salud, al parecer posterior a caída desde gran altura". Pese a los esfuerzos, el equipo médico asistencial activó los protocolos de atención y realizó maniobras de reanimación, pero sin lograr un "resultado favorable".

La niña falleció en el Hospital de Engativá debido a la gravedad de sus lesiones. La declaración oficial de la Subred Norte señala que, una vez declarado el fallecimiento, se procedió a informar a los familiares y se inició el acompañamiento en duelo por parte del equipo de salud.

Publicidad

El caso ha sido asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente, se ha iniciado una indagación para esclarecer con exactitud cómo sucedió la caída.

La Policía confirmó que se están realizando entrevistas y la recolección de material probatorio dentro del apartamento con el objetivo de determinar si existe un responsable o si el hecho debe ser calificado como un accidente.

Mientras avanza la pesquisa, y con el propósito de "salvaguardar la integridad de la menor y garantizar el avance adecuado de las indagaciones," la Secretaría de Salud y las autoridades competentes han optado por no divulgar la identidad de la víctima.

La familia de la niña está recibiendo apoyo emocional y atención psicológica especializada para afrontar el dolor de este hecho.