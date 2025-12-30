Emiten circular roja de Interpol contra Paola Fernández por el caso de Jaime Moreno

Las autoridades nacionales confirmaron que la Interpol emitió oficialmente una circular roja contra Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, ciudadana venezolana conocida como la "mujer del disfraz azul". Ella es señalada por su presunta participación en lo ocurrido en el caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.

Según la Fiscalía General de la Nación, Paola Fernández habría abandonado Colombia en las últimas semanas, tras haber asistido a un interrogatorio inicial en el marco de la investigación.

Por lo cual, Deisy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial, confirmó que la información de inteligencia sitúa a la mujer en Venezuela, su país de origen. Por lo cual, con la circular roja, la mujer es buscada ahora en 196 países miembros de la organización internacional de policía criminal.



Esta medida se tomó luego de que la Fiscalía formalizará la solicitud ante el riesgo de fuga y la necesidad de asegurar su comparecencia ante la justicia colombiana.



¿Cómo fue la participación de Paola Fernández en el caso de Jaime Moreno?

Recordemos que los hechos que apagaron con la vida de Jaime Moreno de 20 años se registraron en la madrugada del 31 de octubre, luego de que la víctima saliera del bar Before Club.

Según la reconstrucción de la Fiscalía y grabaciones analizadas, Paola Fernández quien vestía un disfraz azul y otra acompañante acusaron a Moreno de haberlas acosado dentro del establecimiento.

Este señalamiento provocó que los hombres que acompañaban a las mujeres reaccionaran de forma violenta, propinando a Jaime Esteban una brutal golpiza en plena vía pública que le causó un trauma craneoencefálico severo y, posteriormente, fallecimiento por paro cardiorrespiratorio en el Hospital Simón Bolívar.

Aunque la fiscal del caso aclaró que Fernández no participó en los golpes físicos, se le vincula como instigadora o determinadora del ataque. "Estas personas no participaron en los golpes físicos, pero no quiere decir que no tuvieran alguna intervención en el hecho", sostuvo la funcionaria judicial durante las audiencias.

Por este caso ya han sido capturados y judicializados Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González. La familia de la víctima, a través de sus representantes legales, había insistido desde el inicio del proceso en la captura de Fernández, señalando contradicciones en sus declaraciones iniciales y el suministro de datos de ubicación falsos antes de desaparecer.

Por otro lado, la madre de la implicada, Tamara Sulbarán, ha manifestado que su hija dejó una nota que decía: “Mami voy a estar bien. La amo”, y denunció que su familia recibió amenazas por parte de grupos que se identifican como 'Juanchito AUC'.

