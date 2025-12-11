Orden de captura contra mujer de disfraz azul, clave en el caso de Jaime Esteban Moreno

La investigación por el fallecimiento del joven universitario Jaime Esteban Moreno tuvo un giro importante este jueves 11 de diciembre. El juzgado 69 de control de garantías de Bogotá emitió una nueva orden de captura contra Paola Fernández, mujer que estuvo presente la madrugada de los hechos y que ahora es señalada como “determinadora” dentro del caso. Según las autoridades, la mujer estaría actualmente en Bogotá.

Fernández, nacida en Venezuela, fue identificada por su llamativo disfraz azul, el mismo que llevaba durante la noche en que ocurrió la agresión que terminó con la vida del estudiante. En los videos recopilados como material probatorio se observa su presencia junto a Juan Carlos Suárez y Ricardo González, los dos hombres que, según la investigación, estuvieron directamente involucrados en los golpes que recibió Jaime Esteban.

Puedes leer: La escalofriante llamada que recibieron los familiares de Jaime Moreno la noche de la golpiza



Tanto Suárez como González permanecen bajo medida de aseguramiento mientras avanzan las diligencias del caso. Sin embargo, la atención de la familia del joven y de su defensa siempre estuvo puesta en las mujeres que aparecían en las imágenes y que, pese a estar en el lugar de los hechos, no habían sido vinculadas formalmente al proceso.

Eso cambió tras las declaraciones del abogado de la familia Moreno, Camilo Rincón, en Noticias Caracol. Rincón insistió en que era necesario investigar a fondo a Paola Fernández y revisar su grado de participación. “El país ha visto los videos donde aparecen Juan Carlos Suárez Ortiz, Ricardo Rafael González Castro y la señora Paola Fernández”, señaló el abogado.

Publicidad

Puedes leer: Preocupación por mamá de Jaime Esteban Moreno tras perder a su hijo: "No se ha parado"

Caso Jaime Moreno: Mamá de mujer que usaba disfraz azul destapa cruda verdad; Foto: Redes scociales

Publicidad

¿Por qué la mujer de disfraz azul es clave en el caso?

Rincón recordó que, apenas una semana después de la muerte de Jaime Esteban, elevó una solicitud formal a la Fiscalía para que se evaluara la participación de todas las personas presentes esa madrugada. Entre ellas estaban las dos mujeres que inicialmente fueron detenidas junto con Suárez Ortiz, una de las cuales era Fernández. Según su relato, la petición se sustentó en la exposición presentada por la fiscal del caso, cuya intervención consideró contundente.

El abogado también fue enfático al referirse a las imágenes que circulan del momento. “La mujer que ven corriendo en el video, vestida de azul, era quien agitaba y promovía la agresión”, afirmó. “Ella estuvo ahí, vio lo que ocurrió y su presencia no puede pasar por alto. Cuando se reúnan los elementos necesarios, debe responder por su participación dentro del proceso”.

El expediente del caso de Moreno incluye 38 fotografías tomadas por los investigadores, donde se evidencian las lesiones que recibió durante los hechos. Las imágenes muestran hematomas, inflamación en diferentes zonas del rostro y heridas visibles en la boca y los ojos, lo que sustenta la gravedad del ataque.

El juez José Alejandro Hofmann, del Juzgado 37 de garantías de Bogotá, ratificó recientemente la imputación en contra de Suárez Ortiz. En su intervención, explicó el rango de pena aplicable y la posibilidad de que se reduzca en caso de aceptación de cargos. Aunque el proceso continúa, esta nueva orden de captura abre un capítulo adicional dentro del expediente, especialmente por el papel que se atribuye a Paola Fernández.

Por ahora, las autoridades trabajan para ubicarla en Bogotá y avanzar con el trámite correspondiente.

Publicidad