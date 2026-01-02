Famosa modelo enfrenta compleja batalla de salud que la obligó a frenar su carrera

Anok Yai se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la moda contemporánea. De ascendencia egipcia y sursudanesa, su historia representa uno de los ascensos más singulares de la industria en la última década. Su salto a la fama ocurrió de manera inesperada en 2017, cuando una fotografía tomada durante una fiesta universitaria se viralizó en redes sociales y captó la atención de importantes agencias internacionales.

A partir de ese momento, su carrera avanzó con rapidez. Anok no solo firmó con una agencia de alto perfil, sino que comenzó a ocupar espacios que históricamente habían sido inaccesibles para muchas modelos afrodescendientes. Su presencia en pasarelas de primer nivel marcó un punto de inflexión en la conversación sobre diversidad, representación y belleza en la moda global.

El difícil desafío de salud que enfrentó Anok Yai

Durante 2025, Anok Yai alcanzó uno de los mayores reconocimientos de su trayectoria al ser nombrada Modelo del Año en los Fashion Awards, ceremonia organizada por el British Fashion Council. El galardón ratificó su impacto en la industria, luego de un año en el que abrió y cerró desfiles para casas de moda como Ferragamo, Coperni, Hugo Boss, Ralph Lauren y Fendi, además de desfilar para firmas icónicas como Chanel, Saint Laurent, Mugler y Calvin Klein.

Sin embargo, mientras su carrera atravesaba uno de sus mejores momentos, la modelo enfrentaba en silencio una situación compleja de salud. A través de sus redes sociales, Anok reveló que había sido diagnosticada con una condición congénita que afectaba de manera progresiva su corazón y sus pulmones. Durante meses, los síntomas pasaron desapercibidos, hasta que comenzaron a manifestarse con señales físicas cada vez más severas.

Según explicó, lo que inició como una tos persistente derivó en episodios de dolor en el pecho, dificultad respiratoria y momentos alarmantes que encendieron las alertas médicas. Ante este panorama, la modelo tomó la decisión de priorizar su bienestar y someterse a un procedimiento quirúrgico especializado.

Anok fue intervenida mediante una cirugía pulmonar robótica, un procedimiento de alta complejidad que, de acuerdo con la información compartida por ella misma, resultó exitoso. La modelo publicó imágenes desde el hospital y expresó su agradecimiento al equipo médico, a su familia y a las personas que la han acompañado a lo largo de su proceso.

En su mensaje, también reflexionó sobre la importancia de escuchar al cuerpo y reconocer los límites, incluso en una industria que exige velocidad, resistencia y perfección constante. Aseguró que su enfoque actual está puesto en la recuperación y en retomar su vida profesional de manera gradual.

El caso de Anok Yai no solo visibiliza los desafíos que pueden ocultarse detrás del éxito, sino que también refuerza un mensaje clave: la salud debe ocupar siempre el primer lugar, incluso en los escenarios más exigentes.