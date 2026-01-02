Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
SALARIO MÍNIMO EN EMPRESAS
CASO ZULMA GUZMÁN
NOVIA DE RICHARD RÍOS
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Famosa modelo enfrenta compleja batalla de salud que la obligó a frenar su carrera

Famosa modelo enfrenta compleja batalla de salud que la obligó a frenar su carrera

Una de las modelos más influyentes del momento sorprendió al revelar que una delicada condición de salud la obligó a hacer una pausa inesperada en su carrera.

Modelo enfrenta problema de salud
Modelo enfrenta problema de salud
Fotos tomadas de Instagram @anokyai
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de ene, 2026

Anok Yai se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la moda contemporánea. De ascendencia egipcia y sursudanesa, su historia representa uno de los ascensos más singulares de la industria en la última década. Su salto a la fama ocurrió de manera inesperada en 2017, cuando una fotografía tomada durante una fiesta universitaria se viralizó en redes sociales y captó la atención de importantes agencias internacionales.

A partir de ese momento, su carrera avanzó con rapidez. Anok no solo firmó con una agencia de alto perfil, sino que comenzó a ocupar espacios que históricamente habían sido inaccesibles para muchas modelos afrodescendientes. Su presencia en pasarelas de primer nivel marcó un punto de inflexión en la conversación sobre diversidad, representación y belleza en la moda global.

Te puede interesar:

  1. Richard Ríos: el 6 de la Selección Colombia se dejó ver con Madu Carvalho, quien sería su nueva pareja
    Richard Ríos: el 6 de la Selección Colombia se dejó ver con Madu Carvalho, quien sería su nueva pareja
    /Fotos: Instagram Richard Ríos
    Farándula

    Richard Ríos se dejó ver muy 'juntico' a la modelo Madu Carvalho; ¿ya no esconden su amor?

  2. La última publicación de la modelo que desapareció
    La última publicación de la modelo que desapareció
    /Foto: Instagram @ae3marylu
    Internacional

    La última publicación de la modelo que desapareció y luego fue encontrada con fracturas

El difícil desafío de salud que enfrentó Anok Yai

Durante 2025, Anok Yai alcanzó uno de los mayores reconocimientos de su trayectoria al ser nombrada Modelo del Año en los Fashion Awards, ceremonia organizada por el British Fashion Council. El galardón ratificó su impacto en la industria, luego de un año en el que abrió y cerró desfiles para casas de moda como Ferragamo, Coperni, Hugo Boss, Ralph Lauren y Fendi, además de desfilar para firmas icónicas como Chanel, Saint Laurent, Mugler y Calvin Klein.

Sin embargo, mientras su carrera atravesaba uno de sus mejores momentos, la modelo enfrentaba en silencio una situación compleja de salud. A través de sus redes sociales, Anok reveló que había sido diagnosticada con una condición congénita que afectaba de manera progresiva su corazón y sus pulmones. Durante meses, los síntomas pasaron desapercibidos, hasta que comenzaron a manifestarse con señales físicas cada vez más severas.

Publicidad

Según explicó, lo que inició como una tos persistente derivó en episodios de dolor en el pecho, dificultad respiratoria y momentos alarmantes que encendieron las alertas médicas. Ante este panorama, la modelo tomó la decisión de priorizar su bienestar y someterse a un procedimiento quirúrgico especializado.

Anok fue intervenida mediante una cirugía pulmonar robótica, un procedimiento de alta complejidad que, de acuerdo con la información compartida por ella misma, resultó exitoso. La modelo publicó imágenes desde el hospital y expresó su agradecimiento al equipo médico, a su familia y a las personas que la han acompañado a lo largo de su proceso.

Publicidad

En su mensaje, también reflexionó sobre la importancia de escuchar al cuerpo y reconocer los límites, incluso en una industria que exige velocidad, resistencia y perfección constante. Aseguró que su enfoque actual está puesto en la recuperación y en retomar su vida profesional de manera gradual.

El caso de Anok Yai no solo visibiliza los desafíos que pueden ocultarse detrás del éxito, sino que también refuerza un mensaje clave: la salud debe ocupar siempre el primer lugar, incluso en los escenarios más exigentes.

Lee también:

  1. Beéle, artista colombiano
    Beéle posa con una modelo y conquista redes
    Foto: redes sociales @beele
    Farándula

    Beéle posa junto a reconocida modelo y conquista redes, ¿nuevo romance?

  2. María Fernanda Cabal deja boquiabierto a más de uno con foto de álbum 'secreto'; como modelo
    María Fernanda Cabal
    Foto: Instagram de María Fernanda Cabal
    Farándula

    María Fernanda Cabal deja boquiabierto a más de uno con foto de álbum 'secreto'; como modelo

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Modelos

Problemas de salud

Recomendaciones de salud