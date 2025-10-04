María Fernanda Cabal deja boquiabierto a más de uno con foto de álbum 'secreto'; como modelo

María Fernanda Cabal, senadora de la República y precandidata presidencial por el Centro Democrático, captó la atención digital de una manera inusual al publicar una colección de fotografías personales e inéditas en su cuenta oficial de Instagram.

La política, quien generalmente atrae comentarios por sus posturas públicas, decidió compartir memorias que revelan distintas etapas de su vida, apartándose de su habitual discurso político.

Las imágenes permitieron a los usuarios de la red social explorar una faceta menos conocida de la congresista. Entre las postales que generaron más comentarios se encuentran aquellas que datan de su adolescencia y juventud.

En estas, la senadora posa ante la cámara, exhibiendo peinados y vestuarios característicos de la época, proyectando una imagen descrita por algunos seguidores como "fresca y segura".



De hecho, varios usuarios compararon su pose ante el lente con la de una modelo. También se incluyeron instantáneas de su niñez y adolescencia con los tonos fotográficos antiguos, percibiendo en ellas un aire de ternura e inocencia que fue resaltado por sus admiradores.

El recorrido visual también incluyó momentos clave de su historia familiar. Cabal compartió una imagen de su matrimonio con José Félix Lafaurie Rivera, líder gremial ganadero.

En la foto de la boda, la senadora luce un vestido blanco con el cabello recogido, guantes y un ramo de flores, marcando un momento significativo de su vida personal. Fruto de esta unión nacieron sus cuatro hijos: Luisa, Denisse, Santiago y Juan José.

El carrusel concluyó con una fotografía familiar donde Cabal, su esposo y sus cuatro hijos aparecen reunidos siendo aún niños. Al compartir estos recuerdos, la senadora adjuntó un pie de foto que destacaba el valor sentimental de la publicación: “Recuerdos de mi juventud y de mi familia💕“.

Como es habitual en el ámbito digital con figuras públicas tan prominentes, las reacciones fueron inmediatas y reflejaron la diversidad de opiniones que suscita la congresista.

Por un lado, numerosos seguidores elogiaron la iniciativa y destacaron su belleza, la elegancia que ha mantenido a lo largo de los años y sus cambios a través del tiempo.

Comentarios como “¡Siempre bella, una dama y la próxima presidente de Colombia” y “Los años la van poniendo más y más linda” se registraron en la publicación.

Cabe mencionar que María Fernanda Cabal nació en Cali el 8 de agosto de 1966 y estudió Ciencia Política en la Universidad de Los Andes en Bogotá.

La decisión de la senadora de exhibir su lado más íntimo, en contraste con su rol en la arena política, ha permitido a sus seguidores conocer detalles poco vistos de su historia personal.

