Westcol le confiesa a Aida que le fue infiel en su relación; así reaccionó la mujer

La reciente transmisión en vivo protagonizada por Westcol y Aída Victoria Merlano no solo generó conversación por el reencuentro entre ambos, sino que terminó marcando un punto de quiebre en la percepción pública sobre su antigua relación. En medio del diálogo, que avanzaba entre recuerdos y reflexiones personales, el streamer hizo una confesión que tomó por sorpresa tanto a la influencer como a miles de espectadores conectados.

Durante el stream, Westcol reconoció que mientras mantenía una relación con Aída Victoria, le dio un beso a otra mujer, un hecho que, según quedó en evidencia en la conversación, ella desconocía completamente hasta ese momento. La revelación provocó una reacción inmediata de Aída, quien no dudó en calificar lo ocurrido como un acto de infidelidad.

Así le confesó Westcol a Aida que le fue infiel

El momento se dio de forma espontánea, cuando Westcol hablaba sobre errores del pasado y decisiones que, según él, hoy ve con mayor claridad. Fue entonces cuando mencionó el episodio del beso, generando un silencio incómodo en la transmisión. Aída Victoria reaccionó de inmediato, visiblemente sorprendida, y le dejó claro que para ella ese tipo de comportamiento sí constituye una traición dentro de una relación.

La influencer enfatizó que no se trataba de una interpretación, sino de un límite claro que nunca fue respetado, lo que evidenció que el tema no había sido conversado ni aclarado durante el tiempo en que estuvieron juntos. Para muchos usuarios, este instante se convirtió en uno de los puntos más tensos del stream, pues dejó al descubierto una información que hasta ahora no había salido a la luz.

Aunque Westcol no intentó justificar el hecho, sí reconoció que fue una acción incorrecta y asumió su responsabilidad frente a lo ocurrido. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: Aída dejó claro que descubrirlo años después, y en público, resultó aún más impactante.

El intercambio generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores defendieron la honestidad tardía del streamer, otros cuestionaron el momento y la forma en la que se dio la confesión, señalando que exponer ese episodio frente a una audiencia masiva no era necesario.

El stream, que comenzó como un espacio de diálogo, terminó convirtiéndose en una confesión pública que volvió a poner a Westcol y Aída Victoria en el centro de la conversación digital, esta vez no por nostalgia, sino por una verdad que hasta ahora había permanecido oculta.