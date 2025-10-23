Westcol rompe récord con Stream Fighters 4 y revela la millonada que ganó en el evento

Westcol volvió a ser tendencia, esta vez por dos razones que dejaron a sus seguidores en shock. Por un lado, el creador de contenido reveló cuánto dinero gana al mes solo por hacer transmisiones en vivo, y por otro, rompió todos los récords posibles con su evento Stream Fighters 4, consolidándose como uno de los streamers más exitosos y rentables de Latinoamérica.

Durante una reciente transmisión, Karina García le preguntó sin rodeos cuánto ganaba, y Westcol no dudó en responder con una cifra que pocos esperaban escuchar. Según contó, sus ingresos mensuales superan los mil millones de pesos colombianos, solo por hacer directos desde su casa. Sin embargo, también aclaró que no todo es lujo y comodidad, pues gasta gran parte de sus ganancias en responsabilidades familiares, compromisos laborales y un costoso arriendo que ronda los 20 millones de pesos mensuales.

Su revelación rápidamente encendió las redes, especialmente porque sus cifras lo ubican al nivel de grandes figuras del streaming global. Para muchos, esto confirma que Westcol es actualmente el streamer más fuerte de Colombia y uno de los que más factura en el continente.



Pero eso no fue todo. A los pocos días, el paisa volvió a ser noticia tras el éxito arrollador de Stream Fighters 4, un evento que combinó boxeo, música en vivo y entretenimiento digital con una producción nunca antes vista en la región. Celebrado en el Coliseo Medplus de Bogotá, el espectáculo atrajo a más de 12 mil asistentes presenciales y a más de 4 millones de espectadores en línea, dejando cifras históricas tanto para KICK como para el propio Westcol.

Yina Calderón en pelea 'Stream Fighters 4' y Westcol Foto: Redes de 'Stream Fighters 4' y Westcol

Westcol rompe record con Stream Fighters

En total, el evento recaudó cerca de 5 millones de dólares en un solo fin de semana, equivalentes a más de 19.430 millones de pesos colombianos. De ese monto, alrededor de USD 1,5 millones provinieron de la venta de entradas, mientras que los patrocinios de marcas aliadas y plataformas digitales sumaron cerca de USD 2 millones adicionales. Con esto, Westcol se posicionó como una figura clave en la evolución del entretenimiento en vivo en Latinoamérica.

El éxito fue tan grande que Stream Fighters 4 se convirtió en el evento con mayor audiencia registrada en la historia de KICK, alcanzando 4.6 millones de espectadores, de los cuales 4 millones se conectaron exclusivamente al canal de Westcol. Esta cifra duplicó la del año anterior y dejó atrás a plataformas como YouTube y Twitch, que en su punto más alto registraron 3.60 y 1.55 millones de espectadores, respectivamente.

Ryan Webb, gerente de operaciones de KICK, celebró los resultados y destacó el impacto de Westcol dentro del ecosistema digital. “Esta generación de creadores innova y produce a una escala que demuestra la transformación en el consumo y la interacción con el contenido. Los eventos de alta producción, con el impulso y el dinamismo que tienen creadores como Westcol, son el futuro del entretenimiento”, aseguró.

El cartel oficial incluyó seis peleas, con los siguientes resultados:

● The Nino (República Dominicana) venció por decisión a By King (Chile)

● Milica (Argentina) ganó por decisión a May Osorio (Colombia)

● Shelao (Chile) ganó por nocaut a Belosmaki (Colombia)

● Karely (México) derrotó a Karina (Colombia)

● JH de la Cruz (Colombia) ganó por retiro de Cristo Rata (Perú)

● La Valdiri (Colombia) obtuvo la victoria por abandono de Yina Calderón (Colombia)