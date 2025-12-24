Fallas en el Pico y Placa Solidario generan caos en Bogotá en plena temporada navideña

La plataforma del Pico y Placa Solidario en Bogotá presentó fallas técnicas este martes 24 de diciembre, justo en una de las fechas con mayor movimiento vehicular del año.

Desde primeras horas del día, decenas de conductores comenzaron a reportar problemas para acceder al sistema, realizar pagos y validar la información de sus vehículos, lo que generó molestia e incertidumbre en plena jornada de compras y desplazamientos navideños.

Las quejas se multiplicaron en redes sociales y grupos de mensajería. Varios usuarios aseguraron que, al intentar adquirir el permiso, el sistema arrojaba mensajes de error inesperados. Uno de los más frecuentes indicaba que el vehículo no aparecía registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), pese a que los datos sí figuraban correctamente en esa base oficial, según los propios conductores.

La situación se volvió más tensa debido a la fecha. El 24 de diciembre es tradicionalmente uno de los días con mayor flujo vehicular en la capital, por compras de última hora, reuniones familiares y desplazamientos hacia terminales y zonas comerciales.

Para muchos ciudadanos, el Pico y Placa Solidario se convierte en una alternativa clave para evitar sanciones y movilizarse con tranquilidad, por lo que las fallas impactaron directamente sus planes.

Ante el volumen de reclamos, la Secretaría Distrital de Movilidad se pronunció y explicó que el inconveniente obedeció a un fallo técnico entre plataformas externas, lo que afectó temporalmente la validación de datos y los procesos de pago. Según la entidad, el problema no estuvo relacionado con los registros de los usuarios, sino con la comunicación entre sistemas.

Desde Movilidad también recordaron que el Pico y Placa Solidario es un permiso voluntario que permite circular durante los horarios de restricción a cambio de una contribución económica. Los recursos recaudados se destinan a la financiación del sistema de transporte público de la ciudad, por lo que el programa hace parte de la estrategia de movilidad sostenible del Distrito.

Este permiso puede adquirirse por un día, un mes o un semestre, y su valor depende de varios factores. Entre ellos están el avalúo del vehículo, el impacto ambiental según sus emisiones, si el carro está matriculado en Bogotá o en otra ciudad y el tiempo por el cual se solicita la autorización. Los vehículos registrados fuera de la capital pagan una tarifa adicional.

Suspensión del pico y placa en Bogotá en diciembre

