Fallas en el Pico y Placa Solidario generan caos en Bogotá en plena temporada navideña

La plataforma del Pico y Placa Solidario en Bogotá presentó fallas técnicas este martes 24 de diciembre, justo en una de las fechas con mayor movimiento vehicular del año.
Desde primeras horas del día, decenas de conductores comenzaron a reportar problemas para acceder al sistema, realizar pagos y validar la información de sus vehículos, lo que generó molestia e incertidumbre en plena jornada de compras y desplazamientos navideños.
Puedes leer: Suspenden pico y placa en Bogotá durante diciembre: ya puedes sacar el carro
Las quejas se multiplicaron en redes sociales y grupos de mensajería. Varios usuarios aseguraron que, al intentar adquirir el permiso, el sistema arrojaba mensajes de error inesperados. Uno de los más frecuentes indicaba que el vehículo no aparecía registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), pese a que los datos sí figuraban correctamente en esa base oficial, según los propios conductores.
La situación se volvió más tensa debido a la fecha. El 24 de diciembre es tradicionalmente uno de los días con mayor flujo vehicular en la capital, por compras de última hora, reuniones familiares y desplazamientos hacia terminales y zonas comerciales.
Para muchos ciudadanos, el Pico y Placa Solidario se convierte en una alternativa clave para evitar sanciones y movilizarse con tranquilidad, por lo que las fallas impactaron directamente sus planes.
Publicidad
Ante el volumen de reclamos, la Secretaría Distrital de Movilidad se pronunció y explicó que el inconveniente obedeció a un fallo técnico entre plataformas externas, lo que afectó temporalmente la validación de datos y los procesos de pago. Según la entidad, el problema no estuvo relacionado con los registros de los usuarios, sino con la comunicación entre sistemas.
Puedes leer: Pico y placa en Bogotá en Navidad: días de restricción entre el 22 y 28 de diciembre
Publicidad
Desde Movilidad también recordaron que el Pico y Placa Solidario es un permiso voluntario que permite circular durante los horarios de restricción a cambio de una contribución económica. Los recursos recaudados se destinan a la financiación del sistema de transporte público de la ciudad, por lo que el programa hace parte de la estrategia de movilidad sostenible del Distrito.
Este permiso puede adquirirse por un día, un mes o un semestre, y su valor depende de varios factores. Entre ellos están el avalúo del vehículo, el impacto ambiental según sus emisiones, si el carro está matriculado en Bogotá o en otra ciudad y el tiempo por el cual se solicita la autorización. Los vehículos registrados fuera de la capital pagan una tarifa adicional.
Paso a paso para solicitar Pico y Placa Solidario: link y guía básica
- Ingresa al link oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad destinado al Pico y Placa Solidario. El trámite solo se realiza por este canal oficial.
- Regístrate en la plataforma con tus datos personales y la información completa del vehículo, como número de placa y tipo de documento.
- Verifica los datos del vehículo: es clave que coincidan exactamente con los registros del Runt para evitar mensajes de error o bloqueos del sistema.
- Simula el valor del permiso, el cual varía según el avalúo del vehículo, su impacto ambiental, si está matriculado en Bogotá o fuera de la ciudad y el tiempo solicitado (día, mes o semestre).
- Realiza el pago en línea, generalmente a través de PSE, siguiendo las instrucciones del sistema.
- Completa el módulo virtual de sensibilización, donde se refuerzan normas de tránsito y el compromiso con la movilidad de la ciudad.
- Confirma la activación del permiso: una vez finalizados todos los pasos, el Pico y Placa Solidario queda activo y habilita la circulación en los horarios de restricción.
- Revisa requisitos adicionales, como tener vigente el SOAT, la revisión técnico-mecánica y no contar con comparendos pendientes, ya que cualquiera de estos puntos puede impedir la aprobación.