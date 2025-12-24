Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN EXTRADITADA
PICO Y PLACA EN BOGOTÁ
FALLECE INFLUENCER
INFLUENZA H3N2
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Fallas en el Pico y Placa Solidario generan caos en Bogotá en plena temporada navideña

Fallas en el Pico y Placa Solidario generan caos en Bogotá en plena temporada navideña

Usuarios reportaron errores en la plataforma de Pico y Placa Solidario en Bogotá justo en Navidad. Movilidad aclaró qué pasó y qué deben hacer los conductores.

Pico y placa solidario en Bogotá presenta fallas este 24 de diciembre
Pico y placa solidario en Bogotá presenta fallas este 24 de diciembre
/Foto: IA / Pico y placa solidario
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

La plataforma del Pico y Placa Solidario en Bogotá presentó fallas técnicas este martes 24 de diciembre, justo en una de las fechas con mayor movimiento vehicular del año.

Desde primeras horas del día, decenas de conductores comenzaron a reportar problemas para acceder al sistema, realizar pagos y validar la información de sus vehículos, lo que generó molestia e incertidumbre en plena jornada de compras y desplazamientos navideños.

Puedes leer: Suspenden pico y placa en Bogotá durante diciembre: ya puedes sacar el carro

Te puede interesar

  1. Ritual para atraer dinero el 24 de diciembre
    Ritual para atraer dinero el 24 de diciembre
    /Foto: IA
    Sociedad

    El ritual del 24 de diciembre que muchos hacen para atraer dinero antes de terminar el año

  2. Hermana de Lionel Messi sufrió accidente en Miami
    Hermana de Lionel Messi sufrió accidente en Miami
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Hermana de Lionel Messi sufre grave accidente y se cancela su boda prevista para enero

Las quejas se multiplicaron en redes sociales y grupos de mensajería. Varios usuarios aseguraron que, al intentar adquirir el permiso, el sistema arrojaba mensajes de error inesperados. Uno de los más frecuentes indicaba que el vehículo no aparecía registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), pese a que los datos sí figuraban correctamente en esa base oficial, según los propios conductores.

La situación se volvió más tensa debido a la fecha. El 24 de diciembre es tradicionalmente uno de los días con mayor flujo vehicular en la capital, por compras de última hora, reuniones familiares y desplazamientos hacia terminales y zonas comerciales.

Para muchos ciudadanos, el Pico y Placa Solidario se convierte en una alternativa clave para evitar sanciones y movilizarse con tranquilidad, por lo que las fallas impactaron directamente sus planes.

Publicidad

Ante el volumen de reclamos, la Secretaría Distrital de Movilidad se pronunció y explicó que el inconveniente obedeció a un fallo técnico entre plataformas externas, lo que afectó temporalmente la validación de datos y los procesos de pago. Según la entidad, el problema no estuvo relacionado con los registros de los usuarios, sino con la comunicación entre sistemas.

Puedes leer: Pico y placa en Bogotá en Navidad: días de restricción entre el 22 y 28 de diciembre

Publicidad

Desde Movilidad también recordaron que el Pico y Placa Solidario es un permiso voluntario que permite circular durante los horarios de restricción a cambio de una contribución económica. Los recursos recaudados se destinan a la financiación del sistema de transporte público de la ciudad, por lo que el programa hace parte de la estrategia de movilidad sostenible del Distrito.

Este permiso puede adquirirse por un día, un mes o un semestre, y su valor depende de varios factores. Entre ellos están el avalúo del vehículo, el impacto ambiental según sus emisiones, si el carro está matriculado en Bogotá o en otra ciudad y el tiempo por el cual se solicita la autorización. Los vehículos registrados fuera de la capital pagan una tarifa adicional.

Suspensión del pico y placa en Bogotá en diciembre
Suspensión del pico y placa en Bogotá en diciembre
/Foto: IA /AFP

Paso a paso para solicitar Pico y Placa Solidario: link y guía básica

  • Ingresa al link oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad destinado al Pico y Placa Solidario. El trámite solo se realiza por este canal oficial.
  • Regístrate en la plataforma con tus datos personales y la información completa del vehículo, como número de placa y tipo de documento.
  • Verifica los datos del vehículo: es clave que coincidan exactamente con los registros del Runt para evitar mensajes de error o bloqueos del sistema.
  • Simula el valor del permiso, el cual varía según el avalúo del vehículo, su impacto ambiental, si está matriculado en Bogotá o fuera de la ciudad y el tiempo solicitado (día, mes o semestre).
  • Realiza el pago en línea, generalmente a través de PSE, siguiendo las instrucciones del sistema.
  • Completa el módulo virtual de sensibilización, donde se refuerzan normas de tránsito y el compromiso con la movilidad de la ciudad.
  • Confirma la activación del permiso: una vez finalizados todos los pasos, el Pico y Placa Solidario queda activo y habilita la circulación en los horarios de restricción.
  • Revisa requisitos adicionales, como tener vigente el SOAT, la revisión técnico-mecánica y no contar con comparendos pendientes, ya que cualquiera de estos puntos puede impedir la aprobación.
WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Pico y Placa

Servicio

Bogotá