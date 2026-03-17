Listado de EPS que serían liquidadas en Colombia; revisa si está la tuya

El tablero de la salud en Colombia acaba de recibir un movimiento que nadie puede ignorar: el presidente Gustavo Petro dio la orden de liquidar de inmediato a todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que estén en quiebra.

Durante un reciente Consejo de Ministros, el mandatario dejó claro que, al no tener el respaldo del Congreso para su reforma, el camino que queda es aplicar la ley con rigor a quienes tengan los números en rojo.

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Según sus palabras, no se trata de un capricho, sino de una medida necesaria porque ya no existen alternativas tras el archivo de su proyecto estrella en el legislativo.



La decisión es un giro total al esquema que veníamos conociendo, pues el Gobierno ha decidido que no moverá ni un peso del erario para cubrir las deudas de los dueños privados de estas entidades.

Para el jefe de Estado, sacar cerca de 50 billones de pesos para tapar huecos financieros de privados sería un error imperdonable que pondría en peligro la estabilidad del bolsillo de todos los colombianos.

De hecho, cuestionó que en años anteriores se hubieran entregado recursos sin solucionar el problema de fondo, afirmando que el dinero simplemente desapareció sin mejorar el sistema.

En este escenario de cierres, hay un nombre que brilla con una luz diferente: la Nueva EPS. Al ser el Estado propietario de la mitad de esta empresa, el plan es inyectarle capital a través de un pago que se le adeuda desde su fundación.

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Este movimiento financiero, que debe pasar por el Ministerio de Hacienda, busca que la entidad salga de su actual estado de intervención y se convierta en el gran refugio para quienes queden "sin techo" médico. Además, se planea que esta entidad lidere procesos como subastas de medicamentos para buscar eficiencia.



¿Cuáles son las EPS liquidadas en Colombia?

La lista no es pequeña y suma a más de 12 millones de ciudadanos que podrían ver cambios en su atención. Las entidades que están en el ojo del huracán por su situación financiera incluyen a nombres conocidos por todos como Famisanar, que cuenta con 2,9 millones de afiliados, y Coosalud, con 3,2 millones.

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También se suman a este grupo de riesgo Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, el Servicio Occidental de Salud (SOS) y Capresoca. En total, estamos hablando de un grupo masivo de colombianos que, de concretarse las liquidaciones, tendrían que ser trasladados a otras operadoras que sigan en pie.

Este sacudón no significa que el Gobierno se haya rendido con su idea original. La estrategia ahora es doble: por un lado, se liquida lo que no funciona bajo las normas actuales y, por otro, se prepara el terreno para radicar nuevamente la reforma a la salud el próximo 20 de julio.

Mientras llega esa fecha, el ambiente está tenso, especialmente porque el sistema ya tiene a ocho entidades intervenidas que cubren a casi el 43% de la población del país.

El mensaje desde la Casa de Nariño es que se intentó mantener a las EPS como gestoras de salud, pero al no pasar la ley, ahora deben enfrentar las consecuencias de su insolvencia.

Por ahora, los usuarios deben mantenerse muy pendientes de los anuncios de la Superintendencia de Salud, que será la encargada de guiar cualquier proceso de transición de afiliados para que nadie se quede sin sus tratamientos o medicinas en medio de este reajuste nacional.