Verónica Alcocer volvió a aparecer junto a Petro en medio de elecciones

La jornada electoral en Colombia dejó varias imágenes llamativas y una de ellas fue la reaparición pública de la primera dama Verónica Alcocer, quien acompañó al presidente Petro para a votar.

Verónica Alcocer aparece con Gustavo Petro
Gustavo Petro y Verónica Alcocer
Foto: BLU Radio y AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de mar, 2026

En medio del inicio de las elecciones de marzo en Colombia, el presidente Gustavo Petro llegó a ejercer su derecho al voto acompañado por su esposa, la primera dama Verónica Alcocer. La presencia de ambos en el centro de Bogotá llamó la atención, ya que la aparición pública de Alcocer se produjo en medio de una jornada política clave para el país.

La llegada de la pareja presidencial se dio en la Plaza de Bolívar, uno de los puntos más emblemáticos de la capital, donde Petro participó en la apertura de la jornada electoral. El mandatario acudió desde temprano para cumplir con su deber como ciudadano en un día marcado por la elección del nuevo Congreso y las consultas interpartidistas que definirán varios candidatos presidenciales.

Así fue la llegada de la primera dama

Durante el momento en que el presidente se dirigía al lugar de votación, la presencia de Verónica Alcocer no pasó desapercibida. La primera dama caminó junto a Petro y también ejerció su derecho al voto, en un gesto que fue registrado por cámaras y difundido rápidamente en redes sociales.

Las imágenes mostraron a la pareja presidencial llegando al centro de votación en medio de la atención de ciudadanos y medios de comunicación que cubrían el inicio de la jornada electoral. La aparición de Alcocer generó comentarios, ya que su presencia se convirtió en uno de los momentos más visibles del comienzo del proceso democrático.

En Colombia, la participación del presidente en las elecciones suele convertirse en un evento simbólico, no solo por su papel como jefe de Estado sino también por el mensaje político que puede transmitir su presencia durante la apertura de las urnas.

Una jornada clave para el panorama político

Las elecciones de este 8 de marzo representan uno de los procesos políticos más importantes del año, pues los colombianos están llamados a elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República y a participar en varias consultas interpartidistas que ayudarán a definir aspirantes a la Presidencia.

En este contexto, la aparición pública de la primera dama junto al presidente se convirtió en una de las escenas destacadas de la jornada. La presencia de Alcocer acompañando a Petro en la Plaza de Bolívar marcó uno de los momentos más comentados del inicio de las votaciones, en una jornada que definirá parte del rumbo político del país de cara a los próximos años.

