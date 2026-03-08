Roy Barreras vence a Daniel Quintero en consulta del Frente por la Vida

La jornada política del 8 de marzo dejó un nuevo protagonista en la carrera por la Presidencia de Colombia. Roy Barreras se convirtió en el candidato del Frente por la Vida tras ganar la consulta interpartidista de esta coalición progresista, según el informe con el 94,94 % de las mesas escrutadas.

El exsenador y exembajador logró consolidarse como la principal figura de este sector y ahora se prepara para enfrentar a otros aspirantes que ya perfilan el escenario electoral de 2026.

De acuerdo con los resultados oficiales, la consulta del Frente por la Vida sumó un total de 564.466 votos, lo que representó el 8,38 % del total de las tres consultas realizadas durante la jornada. En ese escenario, el exembajador obtuvo 242.933 votos, equivalentes al 3,61 %, superando a Daniel Quintero, quien alcanzó 216.380 votos, y a Edison Lucio Torres Moreno, que registró 40.313 sufragios.

Roy Barreras y su victoria en la consulta progresista

La victoria consolida el liderazgo político de Roy Barreras dentro de esta coalición y lo proyecta como uno de los nombres que protagonizarán la contienda presidencial. Tras conocerse los resultados, varios de sus rivales reconocieron el triunfo y destacaron la importancia de mantener la unidad dentro del sector político que representa el Frente por la Vida.

El ahora candidato presidencial cuenta con una larga trayectoria en la política nacional. Médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, dedicó cerca de dos décadas a la práctica clínica antes de dar el salto definitivo al escenario político. Desde entonces, ha ocupado cargos clave en el Congreso de la República, donde fue representante a la Cámara y posteriormente senador durante varios periodos.

A lo largo de su carrera legislativa también llegó a ocupar la presidencia del Senado y participó activamente en debates sobre temas de paz, salud y reformas institucionales. Su papel en la discusión y desarrollo de normas relacionadas con el proceso de paz con las antiguas Farc lo convirtió en una de las voces más visibles dentro del Capitolio en esos años.



Roy Barreras y las propuestas que marcarán su campaña

Con la consulta ya definida, Roy Barreras entra de lleno a la competencia electoral con un programa que incluye propuestas en sectores clave como salud, energía, cultura y equidad de género. En materia sanitaria, ha planteado fortalecer el sistema público mediante mayor transparencia en el manejo de recursos y la creación de herramientas que permitan hacer seguimiento al dinero destinado a la atención médica.

En el ámbito energético, propone una transición gradual que combine el desarrollo de energías renovables con el mantenimiento de la seguridad energética del país. También ha planteado políticas enfocadas en reducir las brechas de género, fortalecer el apoyo a mujeres cabeza de hogar y ampliar las estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres.

El componente cultural también ocupa un lugar importante dentro de su programa. Entre sus ideas se encuentra ampliar la infraestructura cultural en las regiones, impulsar la formación artística en niños y jóvenes y generar más apoyo para artistas y gestores culturales.

Tras su triunfo en la consulta, el candidato del Frente por la Vida se prepara para enfrentar a figuras como Claudia López, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, entre otros aspirantes que buscan llegar a la Casa de Nariño. Con el panorama electoral cada vez más definido, la carrera presidencial de 2026 comienza a tomar forma y promete ser una de las más disputadas de los últimos años.

