La Kalle Roy Barreras
Roy Barreras
Presidente congreso de la república
Daniel Samper compara a Amaranta Hank con Roy Barreras: “Cambian mucho de posición”
El reconocido influencer Daniel Samper compartió su opinión sobre el reciente anuncio de Amaranta Hank como candidato al Senado.
Anulan elección del presidente del Senado Roy Barreras por doble militancia
Barreras fue elegido como senador para el periodo 2022-2006 por la lista de la coalición del Pacto Histórico.
Envían mensajes de aliento a Roy Barreras tras conocerse que tiene cáncer
Sus colegas han manifestado sus reacciones a través de las redes sociales
Roy Barreras fue diagnosticado con cáncer, según Fundación Santa Fe
El Presidente del Congreso se manifestó a través de su cuenta de Twitter, donde le envió un mensaje a todas las familias colombianas