¿IMPUESTO POR BRE-B?
LINK PROSPERIDAD SOCIAL
SUPERLUNA EN TAURO
HORÓSCOPO
La Kalle  / Roy Barreras

Roy Barreras

Presidente congreso de la república

  • Daniel Samper compara a Amaranta Hank con Roy Barreras: “Cambian mucho de posición”
    Daniel Samper compara a Amaranta Hank con Roy Barreras
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de La Kalle
    Farándula

    Daniel Samper compara a Amaranta Hank con Roy Barreras: “Cambian mucho de posición”

    El reconocido influencer Daniel Samper compartió su opinión sobre el reciente anuncio de Amaranta Hank como candidato al Senado.

  • Anulan elección de Roy Barreras
    Anulan elección de Roy Barreras
    JUAN BARRETO/AFP
    Noticias

    Anulan elección del presidente del Senado Roy Barreras por doble militancia

    Barreras fue elegido como senador para el periodo 2022-2006 por la lista de la coalición del Pacto Histórico.

  • Roy Barreras
    Captura de pantalla: Instagram
    Noticias

    Envían mensajes de aliento a Roy Barreras tras conocerse que tiene cáncer

    Sus colegas han manifestado sus reacciones a través de las redes sociales

  • Roy Barreras
    Captura de pantalla: Instagram
    Noticias

    Roy Barreras fue diagnosticado con cáncer, según Fundación Santa Fe

    El Presidente del Congreso se manifestó a través de su cuenta de Twitter, donde le envió un mensaje a todas las familias colombianas

