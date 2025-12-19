Cantante de La Suprema Corte reveló que perdió a su novia por una entrevista: "Me canceló"

Danilo, el integrante de origen chileno que se unió a La Suprema Corte tras un exigente entrenamiento de tres meses, compartió en El Klub de La Kalle una anécdota que hoy cuenta entre risas, pero que en su momento le costó el corazón: fue "cancelado" por su novia debido a una entrevista en Guayaquil.

El incidente ocurrió cuando, en medio de la promoción mediática en Ecuador, a Danilo le preguntaron por sus gustos personales. En un intento de ser espontáneo y usando términos coloquiales, el cantante afirmó que "le gustaba de todo" y mencionó la palabra "gurrea".

Puedes leer: Juan Manuel Restrepo dice cuál es su pose favorita para dormir en pareja, ¿en cucharita?



El error no fue solo el comentario, sino el exceso de confianza: él mismo, orgulloso de su participación, le envió el enlace de la entrevista a su pareja.

La respuesta de su entonces novia fue inmediata y contundente: "Me cancelaron. Chao", recordó el artista en El Klub de La Kalle.

Publicidad

A pesar de que la tarima suele "embellecer" a los artistas y convertirlos en objetos de deseo para las fanáticas, Danilo aprendió por las malas que la honestidad sin contexto puede ser un arma de doble filo.

Publicidad

Esta historia refleja la presión y el escrutinio al que están sometidos los miembros de la orquesta. No es para menos; pertenecer a la "institución" de Andrés Viáfara requiere una disciplina militar.

Puedes leer: Rocío Rodríguez, periodista de Caracol, revela problemas en entrevista con J Balvin

Los músicos relataron que en este grupo "uno mismo se saca solo" si no cumple con el rigor esperado, citando ejemplos como multas de 50 euros en Europa por olvidar una chaqueta o ser dejados atrás por el transporte de la gira por falta de puntualidad.

Para Danilo, el sacrificio de ser migrante y estar lejos de su familia en Chile ya es difícil, pero perder un amor por una entrevista fue, sin duda, su "solo" más amargo.

Para entender la estructura de esta orquesta, ellos se imaginan como un sofisticado sistema de engranajes relojeros: cada músico debe moverse con precisión matemática y en perfecta sincronía (como en sus coreografías), pues si un solo componente se desvía o emite un sonido fuera de lugar, el mecanismo sigue avanzando, dejando atrás a quien no logre mantener el ritmo de la excelencia.

Publicidad

Mira la entrevista completa aquí: