Rocío Rodríguez, periodista de Caracol, revela problemas en entrevista con J Balvin

La reconocida periodista caleña de entretenimiento Rocío Rodríguez, voz indispensable de la sección de Show Caracol, compartió recientemente las complejidades y satisfacciones que conlleva entrevistar a las figuras más grandes de la música a nivel mundial.

En un relato cargado de honestidad en El Klub de La Kalle, Rodríguez revivió el detrás de escena de su encuentro exclusivo con el superastro del reguetón, J Balvin, una experiencia que, aunque se cuenta entre las mejores de su carrera, la enfrentó a dificultades técnicas extremas al tener que trabajar completamente sola.

Puedes leer: Reconocida periodista de Noticias Caracol revela lujosos detalles por parte de un cantante



Un año sumamente fructífero y lleno de luces, con invitados internacionales de calibre, le permitió a Rodríguez acumular experiencias de gran valor profesional. Sin embargo, ninguna ilustra mejor la dedicación requerida que su cobertura en Estados Unidos.

El encuentro con J Balvin tuvo lugar en Chicago hace aproximadamente cuatro meses, y la misión era crucial: obtener una exclusiva sobre la gira que el artista llevaría a Colombia.

Rodríguez rememoró la ansiedad y el nerviosismo que la embargaron al percatarse de que su equipo de apoyo brillaba por su ausencia.

Publicidad

"Me enviaron sola sin cámara", confesó la periodista, detallando que esta situación la obligó a asumir simultáneamente los roles de entrevistadora y técnica. Tuvo que lidiar con el desafío de encuadrar la luz, sostener el micrófono y el celular por sí misma.

En este punto crítico, el comportamiento del artista se convirtió en la clave para el éxito de la nota. Rocío describió a Balvin como una figura "adorada, sencillo y servicial".

Publicidad

Lejos de la frialdad que a veces se atribuye a las celebridades de su talla, J Balvin y su equipo demostraron una empatía sorprendente, ofreciendo a la periodista el tiempo necesario para resolver sus problemas logísticos.

El artista también hizo gala de generosidad durante la entrevista, brindando respuestas siempre positivas y tocando temas trascendentales como la salud mental, su música y los impactantes espectáculos que ofreció en Colombia, incluyendo el evento en Medellín con 26 artistas y el concierto en Bogotá ante 40.000 personas.

Balvin incluso le pidió a la periodista que disfrutara del show y cantó directamente hacia ellos, un gesto que reforzó la cercanía percibida.

Esta interacción permitió a Rodríguez mostrar al público una faceta genuina y humana del artista, destacando que él es "real", "talentoso", pero también "amoroso y generoso". La experiencia con J Balvin es considerada por la periodista como una de las mejores vivencias que ha tenido en su carrera.

Publicidad

Rodríguez también destacó que el periodismo de entretenimiento, a menudo subestimado y banalizado por ser visto solo como "chismes" o "cosas banales", requiere un compromiso profundo con la fuente.

El mayor reto profesional, especialmente con artistas emergentes o aquellos que no son naturalmente comunicativos, radica en obtener respuestas sustanciales en el tiempo limitado que suelen tener los espacios informativos como Noticias Caracol.

Publicidad

La estrategia de Rocío para superar esta barrera es moverse por el "lado emocional" del entrevistado, buscando tocar el corazón para conseguir una respuesta "bonita" y profunda, en lugar de hacer preguntas superficiales sobre la producción de una canción.

Finalmente, Rocío mencionó otras entrevistas memorables, como la realizada a Juanes, quien se distinguió por ser "demasiado amoroso" y cálido. Asimismo, lamentó no haber podido concretar entrevistas cercanas con figuras como Bad Bunny, cuya agenda o decisiones de último momento frustraron las expectativas de todo el equipo periodístico.

Mira la entrevista completa aquí: