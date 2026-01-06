El lujoso vestido de Delcy Rodríguez que acapara miradas: ¿más de 700 euros?

La ceremonia de juramentación de Delcy Rodríguez se realizó el pasado 6 de enero de 2026, en medio de un escenario político de alta atención nacional e internacional, como presidenta de Venezuela no solo marcó un momento histórico en la política del país, sino que también provocó comentarios por la elección de su vestuario.

En particular, el vestido que eligió la mandataria para el acto oficial captó la atención de medios y usuarios de redes sociales debido a su estilo y precio elevado en el mercado europeo.

Rodríguez, optó por un diseño que, según análisis de expertos en moda y referencias publicadas por medios internacionales, proviene de una casa de moda italiana y su valor se ubica en varios miles de euros, lo que generó debate sobre la elección de una pieza de lujo para un evento político de alto perfil.



Este fue el vestido que usó Delcy Rodríguez en la ceremonia de juramentación

El atuendo llamó la atención no solo por su corte y materiales, sino por la forma en la que combinó elementos clásicos con toques contemporáneos. La prensa especializada describió el diseño como elegante y con un estilo que mezcla tradición con modernidad, características típicas de la moda hecha en Italia.



Se estima que el vestido tiene un valor de miles de euros, cifra que varios analistas ubicaron en un rango alto para un evento oficial. Esta valoración se basó en comparaciones con piezas similares de casas de moda italianas reconocidas, conocidas por sus precios elevados en el mercado europeo y global.

Usuarios en redes sociales, expresaron opiniones mixtas. Algunos celebraron la elección como un símbolo de presencia y estilo en un acto formal, mientras otros cuestionaron el gasto en moda en medio de la compleja situación económica que enfrenta Venezuela, donde muchos ciudadanos lidian con altos índices de inflación y escasez de productos básicos.

Además, medios internacionales también comentaron la elección del atuendo, resaltando el contraste entre la imagen de la mandataria y las dificultades económicas que persisten en el país.

Delcy Rodríguez viste lujoso vestido de diseño italiano durante su juramentación como presidenta de Venezuela Foto: EFE

¿Cuánto cuesta el vestido que utilizó Delcy Rodríguez en su jura como presidenta de Venezuela?

El precio estimado del vestido se volvió tema de discusión tanto en plataformas de noticias como en redes sociales, donde los usuarios compartieron imágenes de la pieza junto con análisis y comparaciones.

Según medios especializados en moda, el vestido de la firma italiana Chiara Boni La Petite Robe, tiene un valor cercano a los 700 euros, una cifra elevada si se compara con la realidad económica de buena parte de la población venezolana, donde distintos análisis sitúan los niveles de pobreza por encima del 56 % en años recientes.

Aunque la prenda no figura actualmente en la página oficial de la marca, sí aparece en otras plataformas de moda. En Farfetch, su precio ronda los 746 euros, mientras que en Thebs se ofrece por cerca de 660 euros. Se trata de un vestido verde de largo midi, con dobladillo asimétrico, mangas largas con volantes y un diseño ceñido a la figura.

Como detalle adicional, Delcy Rodríguez incorporó en el pecho un adorno dorado con la silueta del mapa de Venezuela.

La pieza pertenece a una firma italiana fundada en 2007, reconocida por su enfoque en la elegancia moderna y por el uso de tejidos elásticos que buscan combinar ajuste, comodidad y sofisticación. La marca destaca por prendas pensadas para un estilo femenino y versátil, con acabados de alta sastrería.

Para completar el atuendo, la mandataria eligió zapatos clásicos tipo slingback en tono nude, además de varias joyas. Entre ellas, resaltó un collar con zafiro visible gracias al escote en ‘V’, junto con pendientes de aro y un anillo a juego.

La asunción de Delcy Rodríguez se realizó en un contexto de alta atención regional y global. Como figura central en la política venezolana y aliada de la anterior administración, su llegada al máximo cargo genera seguimiento continuo por parte de observadores internacionales, gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos humanos, que monitorean de cerca las dinámicas políticas en el país.

El vestido destacó dentro de este escenario por ser un elemento visual que trasladó la conversación más allá de lo estrictamente político y la ubicó también en el terreno del análisis de imagen pública, moda y simbolismo en actos de Estado.

A pesar de que no es inusual que figuras públicas utilicen piezas de moda de alto valor en actos oficiales, ya sea para reforzar una imagen de poder o para proyectar una identidad personal y cultural.

En este caso, la elección de un vestido de origen italiano y de alto precio generó atención mediática precisamente porque se combina la esfera política con elementos asociados a la moda de lujo.

Este tipo de polémicas, más allá del acto protocolario, permite ver cómo la vestimenta puede convertirse en un tema de conversación con impacto tanto dentro como fuera del país, especialmente cuando se trata de líderes que ocupan cargos de alta relevancia.

