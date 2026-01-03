Ella es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, figura influyente del 'chavismo'

En medio de los hechos más importantes del sábado 3 de enero de 2026, Cilia Flores, esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro, se connvirtió en una figura central tras un ataque militar de Estados Unidos en Venezuela.

Según el gobierno de ese país, a ambos capturados y fuera del territorio venezolano.

¿Quién es la esposa de Nicolás Maduro?

Cilia Flores conocida en Venezuela como “primera combatiente”, un término que el oficialismo usa para referirse a su papel como pareja de Maduro es una figura política relevante en ese país durante más de tres décadas.



Nacida en 1956 en el estado Cojedes, llegó al liderazgo político siendo abogada especializada en derecho laboral y penal, con los años, consolidó una estrecha relación política con el chavismo desde los tiempos del presidente Hugo Chávez.



El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que durante el ataque del sábado se capturó a Maduro y a su esposa en Caracas y que fueron trasladados fuera de Venezuela para responder ante cargos penales en Estados Unidos.

Según declaraciones oficiales, ambos serán procesados en Nueva York por acusaciones que incluyen narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Los detalles del operativo informados por fuentes internacionales señalan que las fuerzas estadounidenses llegaron hasta la residencia donde se encontraban, donde Maduro y Flores fueron sacados de su dormitorio durante la madrugada.

En Caracas y en varios estados venezolanos se registraron explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares antes del anuncio oficial del gobierno de Estados Unidos.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró públicamente que no se conoce el paradero de Maduro y Flores tras la operación y exigió pruebas de vida de ambos, en declaraciones transmitidas por la televisión.

La figura de Cilia Flores no se limita a su rol como pareja del presidente. Su trayectoria incluye haber sido diputada de la Asamblea Nacional, presidenta del Parlamento y procuradora general de la República, cargos que ocupó durante distintos momentos desde principios de los años 2000.

Durante su paso por la política venezolana también estuvo envuelta en controversias públicas y denuncias de favoritismo, algo que marcó parte de su perfil político en los últimos años.

Tras años de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela marcadas por sanciones económicas y acusaciones mutuas la situación de este sábado representa un nuevo giro en la crisis entre ambos países, con repercusiones en la política interna venezolana.

