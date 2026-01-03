Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Marco Rubio habla sobre el futuro de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela

Marco Rubio habla sobre el futuro de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos confirmó que, por el momento, no va a haber más ataques contra Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Marco Rubio habla sobre el futuro de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela
Marco Rubio habla sobre el futuro de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos confirmó los próximos pasos legales tras la captura y extracción de Nicolás Maduro de territorio venezolano. Según información confirmada este sábado 3 de enero de 2026, el líder chavista ya se encuentra bajo custodia estadounidense y será sometido a un juicio penal.

Las declaraciones de Rubio, fueron compartidas inicialmente a través del senador republicano Mike Lee tras una conversación privada, buscan dar claridad sobre el alcance de la intervención. El secretario de Estado aseguró que, una vez cumplido el objetivo de capturar a Maduro, no se anticipan nuevas acciones militares en Venezuela.

Puedes leer: VIDEO: Salen a la luz primeras imágenes del bombardeo de Estados Unidos a Caracas

De igual forma, Rubio explicó que el despliegue de fuerza observado durante la madrugada del sábado tuvo un propósito estrictamente operativo: "proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto" contra el mandatario venezolano. Por su parte, el senador Lee defendió la legalidad de la operación, argumentando que entra dentro de la autoridad presidencial para proteger al personal de EE. UU.

¿Qué va a suceder con Nicolás Maduro tras su captura?

Se conoció por parte de Marco Rubio que Nicolás Maduro será llevado a la ciudad de Nueva York, donde un fiscal federal ya ha adelantado que el exmandatario enfrentará cargos por "narcoterrorismo y conspiración".

Puedes leer: Captura de Nicolás Maduro: Trump anuncia que EE.UU. lo tiene en su poder

Recordemos que el presidente Donald Trump confirmó en su red social que Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y actualmente se encontraría detenido en un buque militar mientras se completa su traslado a suelo estadounidense, tras realizar el operativo en la madrugada de este sábado 3 de enero.

Así mismo, cabe destacar que este operativo inició tras un proceso judicial que inició en marzo de 2020, cuando en Washington acusarón formalmente a Maduro de dirigir el "Cártel de los Soles". Donde la recompensa por su captura, era de 15 millones de dólares y fue incrementada drásticamente a 50 millones de dólares en agosto de 2025.

Por otro lado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha denunciado que se desconoce el paradero exacto de Maduro y Flores, exigiendo una "prueba de vida" al gobierno de Trump.

A pesar de las tensiones y los bombardeos reportados en la capital venezolana, la postura de Marco Rubio es tajante: el objetivo principal se ha cumplido y el enfoque ahora se traslada de los campos de batalla a los tribunales federales de los Estados Unidos.

Mira también: Captura de Nicolás Maduro: así fue el operativo que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela

