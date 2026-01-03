VIDEOS: venezolanos grabaron el angustiante ataque de Estados Unidos

En la madrugada de este sábado 3 de enero, Caracas y varias zonas cercanas fueron sacudidas por múltiples explosiones y el sobrevuelo de aviones, generando alarma entre la población civil y desconcierto a nivel internacional. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 a.m., cuando residentes de distintos sectores del sur de la capital reportaron fuertes detonaciones, columnas de humo y apagones en varias áreas.

Según testimonios de quienes estaban en sus hogares, los sonidos de explosiones se prolongaron durante varios minutos y fueron acompañados por un intenso tráfico de helicópteros y aviones a baja altura. Las calles se llenaron de personas sorprendidas y asustadas, mientras que algunos barrios quedaron sin electricidad durante varias horas. La situación provocó escenas de pánico en distintos sectores de la ciudad, que intentaban comprender lo que estaba sucediendo en medio de la oscuridad.

Bombardeos y tensión en la capital

El gobierno de Estados Unidos afirmó que se trató de un “ataque de gran escala” contra instalaciones estratégicas en Venezuela, indicando que durante la operación habrían sido capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, trasladándolos fuera del país. Esta versión ha generado un profundo impacto mediático y ha desencadenado reacciones inmediatas en la región, aunque hasta ahora no existen pruebas verificables de la captura de Maduro ni confirmación independiente de los hechos.

El gobierno venezolano rechazó categóricamente las acusaciones y calificó los eventos como una “grave agresión militar” que viola la soberanía del país. Autoridades locales anunciaron un estado de emergencia nacional, con medidas de seguridad reforzadas y un llamamiento a la población a mantener la calma. Nicolás Maduro ha exigido pruebas de vida ante las versiones que circulan en medios internacionales y redes sociales.

La madrugada de explosiones y vuelos militares ha generado preocupación a nivel internacional. Diversos líderes de América Latina han expresado su alarma, solicitando la intervención de organismos como la OEA y la ONU para verificar la situación y evitar un escalamiento del conflicto. Mientras tanto, los ciudadanos de Caracas permanecen atentos a cualquier nuevo anuncio oficial y a los reportes de seguridad en tiempo real.

Aunque la información continúa siendo fragmentaria y no todos los detalles han podido ser confirmados de manera independiente, los eventos han dejado en evidencia la tensión extrema en la región y la vulnerabilidad de la población civil frente a conflictos inesperados. La situación sigue en desarrollo, y expertos advierten que los próximos días serán determinantes para definir las repercusiones políticas y sociales de estos hechos.

