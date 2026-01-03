Captura de Nicolás Maduro: Trump anuncia que EE.UU. lo tiene en su poder

En la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, la situación política y de seguridad en Venezuela dio un giro inesperado luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno llevó a cabo una operación militar en territorio venezolano en la que, según sus palabras, fue capturado el presidente Nicolás Maduro.

El anuncio fue hecho directamente por Trump a través de sus canales oficiales, donde afirmó que se trató de un “ataque a gran escala” ejecutado por fuerzas estadounidenses. De acuerdo con su versión, durante esta operación también habría sido detenida la esposa de Maduro, Cilia Flores, y ambos habrían sido trasladados fuera de Venezuela. Hasta el momento, el mandatario estadounidense no ha presentado pruebas públicas que confirmen la captura ni ha especificado el lugar al que habrían sido llevados.

Horas antes del anuncio, habitantes de Caracas reportaron fuertes explosiones durante la madrugada, así como el sonido de aviones sobrevolando la ciudad a baja altura. En varias zonas de la capital se registraron interrupciones del servicio eléctrico y escenas de alarma entre la población, que salió a las calles ante el temor de nuevos ataques. Las autoridades venezolanas no han entregado un balance oficial sobre daños materiales o posibles víctimas.



Desde Washington, Trump sostuvo que la operación tenía como objetivo neutralizar al gobierno venezolano, al que ha acusado reiteradamente de actividades criminales y de representar una amenaza para la seguridad regional. El presidente estadounidense aseguró que dará más detalles sobre la operación en una comparecencia pública en las próximas horas.

"The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.… pic.twitter.com/sFa5OC4ZrZ — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

¿Cómo reaccionaron tras la captura de Nicolás Maduro?

En contraste, desde Caracas, el gobierno venezolano rechazó la versión de Estados Unidos y calificó lo ocurrido como una agresión militar contra la soberanía del país. Altos funcionarios del Ejecutivo señalaron que no existe confirmación interna sobre la supuesta captura de Maduro y exigieron claridad sobre su paradero. Hasta ahora, no se ha emitido una comunicación oficial directa del propio presidente venezolano.

La falta de confirmación independiente ha generado incertidumbre tanto dentro como fuera de Venezuela. Mientras algunos sectores internacionales observan los hechos como una posible escalada sin precedentes en el conflicto entre ambos países, otros llaman a la cautela ante la ausencia de información verificable y el riesgo de desinformación en un contexto altamente sensible.

El anuncio de Trump provocó reacciones inmediatas en la región, especialmente en países vecinos, donde líderes políticos y analistas comenzaron a debatir las posibles consecuencias de una intervención directa de Estados Unidos en Venezuela. La situación también ha despertado preocupación por el impacto que estos hechos podrían tener en la estabilidad política, económica y social del país sudamericano.

Por ahora, el panorama sigue siendo incierto. No está claro quién ejerce el control efectivo del gobierno venezolano ni cuáles serán los próximos pasos de las autoridades locales o de Estados Unidos. Las próximas horas serán decisivas para determinar si la versión presentada por Trump puede ser confirmada y cuál será el rumbo de una crisis que ya tiene repercusiones a nivel regional e internacional.

