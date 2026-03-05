Harry Styles y el mensaje de despedida que le dejó Liam Payne antes de fallecer

A casi un año y medio de la partida de Liam Payne en Buenos Aires, Harry Styles ha decidido abrir su corazón de manera extensa sobre el impacto de la pérdida de su compañero, esto mediante una entrevista para Apple Music, el intérprete de As It Was habló de lo complejo de este proceso.

Durante la charla, realizada en el marco de la promoción de su nuevo álbum, Styles admitió que le cuesta hablar del tema debido a lo que implica. "Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti en tantos aspectos", confesó el cantante de 32 años.

Puedes leer: Imágenes del velorio de Liam Payne; triste reencuentro de integrantes de One Direction



Harry Styles describió a Liam como alguien con un "corazón bondadoso que solo quería ser grande". Tanto es así que explicó que esta conexión, fue forjada durante los años de éxito global con One Direction.



Por otro lado, el artista señaló lo extraño que resulta que el público, de alguna manera, intente "apropiarse" de una parte de su duelo personal. “Existe un deseo de otras personas de transmitir eso de alguna manera; de lo contrario, parece que no estás sintiendo lo que sientes”, sé sincero.

¿Qué más reveló Harry Styles sobre Liam Payne?

Recordemos que el fallecimiento de Liam Payne, ocurrió cuando tenía 31 años y sucedió que tras caer de un tercer piso en un hotel del barrio de Palermo el pasado 16 de octubre de 2024. Situación que confesó Harry que fue un antes y un después debido a que reveló que este suceso lo llevó a un profundo proceso de introspección sobre sus prioridades.

Publicidad

Puedes leer: Esto fue lo que hallaron en la habitación de Liam Payne de One Direction, ¿no estaba solo?

"Fue un momento muy importante para mí, ya que me permitió reflexionar sobre mi vida y preguntarme: '¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?'", compartió. Para Harry, la conclusión es clara y sirve como un mensaje de resiliencia para la comunidad directioner.

Publicidad

"Creo que la mejor manera en la que puedes homenajear a los amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo", se refirió Harry Styles sobre el mensaje que aprendió de su compañero tras su fallecimiento.

Aunque Harry Styles no dio más detalles sobre cómo vivió la noticia o cómo se enteró, sus palabras dejan claro que la muerte de Liam no es un episodio cerrado. A más de un año del fallecimiento de la pérdida, el intérprete de ‘As it was’ decidió abordar el tema por primera vez.