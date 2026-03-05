Caso hermanas en Malambo: una habría visto morir a la otra; la segunda fue un “anzuelo”

El caso de las hermanas Sheridan Sofía Hernández, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, sigue revelando información que ha estremecido a la región Caribe.

Las autoridades confirmaron nuevos elementos sobre lo ocurrido antes de que las jóvenes fueran halladas sin vida en una zona enmontada del barrio Maranatha, en el municipio de Malambo, Atlántico.

De acuerdo con los reportes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la investigación permitió reconstruir varios momentos previos a la tragedia. Las adolescentes habrían sido citadas inicialmente en el sur de Barranquilla con la idea de asistir a una reunión en Malambo, encuentro al que acudieron confiadas porque, al parecer, la invitación provenía de alguien conocido.

La reconstrucción de lo ocurrido: cronología

Las primeras versiones indican que ambas jóvenes permanecieron juntas durante el inicio de los hechos. Según la información recopilada por los investigadores, una de ellas habría perdido la vida primero, mientras la otra fue retenida por quienes estaban detrás de lo ocurrido.

Durante ese tiempo, los responsables habrían contactado a la familia de las menores para exigir dinero a cambio de la liberación de la joven que seguía con vida. Esa comunicación habría ocurrido mientras la adolescente permanecía bajo control de estas personas.

Las autoridades señalan que, posteriormente, la segunda menor también fue atacada. Los cuerpos de ambas fueron llevados hasta una zona enmontada del barrio Maranatha, donde permanecieron ocultos hasta que finalmente fueron encontrados días después.

El hallazgo se produjo tras avances importantes en la investigación y luego de la información que aportó uno de los implicados.

Capturas y pistas clave en la investigación

La Policía confirmó la captura de dos presuntos implicados en el caso. Entre ellos se encuentra un adulto identificado como Juan David Taboada Olivera y un menor de edad.

Según las autoridades, Taboada Olivera tiene antecedentes registrados en el Sistema Penal Oral Acusatorio por un caso relacionado con porte de arma de fuego ocurrido en julio de 2025. Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores es que el adulto capturado sería pareja sentimental de una de las adolescentes.

Las capturas se produjeron luego de un hecho inesperado. Ambos sospechosos llegaron a un centro médico tras sufrir un accidente en motocicleta. Fue en ese lugar donde uno de ellos entregó información clave sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la Policía, el implicado habría manifestado detalles de los hechos y revelado el punto donde estaban los cuerpos. Esa información permitió a las autoridades movilizar unidades hacia el lugar indicado y posteriormente avanzar con las órdenes judiciales correspondientes.

“Ellas andaban juntas y murieron juntas”

El caso ha generado una profunda reacción entre los habitantes de Malambo y Barranquilla. La historia de las hermanas Hernández ha impactado especialmente por la cercanía entre ambas.

Familiares y personas cercanas han señalado que siempre se mantenían juntas, compartían actividades cotidianas y solían salir en compañía.

Por eso, una de las frases que más se ha repetido desde que se conoció la noticia resume el dolor de quienes las conocían: que las dos jóvenes caminaron juntas hasta el final.

Mientras tanto, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido y establecer si existen más personas involucradas en el caso.