Estos son los antecedentes de joven capturado por muerte de hermanas en Malambo

Continúan apareciendo detalles del caso de las hermanas de Malambo; Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández, de 14 y 17 años, respectivamente, quienes fueron identificadas por su mamá el pasado 2 de marzo y este miércoles se confirmó la detención de dos personas relaciones en este caso.

Sumado a esto se conoció que ambos jóvenes sufrieron un accidente de tránsito cuando se encontraban participando en ‘piques ilegales’ en el municipio de Puerto Colombia, para después ser rastreado con la georeferenciación por sus celulares y de esa forma llegaron a la clínica, Altos de San Vicente.

Puedes leer: La oscura razón por la que habrían acabado con hermanas en Malambo, ¿en malos pasos?



Por lo cual, se presentó la captura de un joven de 19 años, identificado como Juan David, conocido con el alias de “Tata”, y es señalado por este crimen; el general Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla dijo que el sospechoso registra anotaciones por varios delitos, como el porte ilegal de armas de fuego y presenta una captura en julio del año pasado.



El adolecente de 17 años que también estaría vinculado al proceso y sería sospechoso de colaborar en el crimen, sumado a esto, también se conoció que las autoridades ofrecieron una recompensa para capturar a otros presuntos implicados en este caso.

“Hasta 20 millones de pesos para todas aquellas personas ciudadanos que puedan solicitar información que nos permitan la captura de la o las personas que participaron con los capturados", dijo en unas declaraciones a medios Yesid Turbay, el jefe de la Oficina de Seguridad de Barranquilla.



¿Cómo fue el caso de las hermanas de Malambo?

Recordemos que las hermanas de Malambo salieron de su hogar en la noche del martes 17 de febrero, en el último día del carnaval. Cuando las jóvenes iban a encontrarse con dos personas que habían conocido el sábado pasado por medio de redes sociales.

Puedes leer: Detalles de desaparición de hermanas en Carnaval de Barranquilla; pista en redes sociales

Publicidad

“Se estaban escribiendo con los supuestos novios que habían conocido el sábado de carnaval. Y cuando le preguntamos para dónde iban, ellas dijeron: No, que nos mandaron un carro. Y se fueron. Cuando yo quise llamarlas, ya el teléfono estaba apagado. Comenzaron a mandarme mensajes de que las tenían secuestradas... me pedían primero 50 millones de pesos, después bajaron a 20, después a 10", dijo la mamá de las hermanas de Malambo, María Noriega Cruz a Noticias Caracol.

Publicidad

Por lo cual, las autoridades se encuentran revisando si este caso estaría relacionado con algún vínculo o si fueron usadas como chivo expiatorio en la disputa entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’.

Mira también: Mamá de niñas fallecidas en Barranquilla da detalles: “Eran novias de chirretes”