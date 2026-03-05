UNGRD pagará $500.000 a familias de Córdoba bajo 1 sola condición; Así lo puedes reclamar

Si sientes que tu bolsillo necesita un respiro urgente, esta noticia te va a interesar de inmediato. Resulta que hay una platica pendiente de 500 mil pesos. Este apoyo económico, entregado por única vez, está diseñado para darles una mano a las familias que enfrentan retos económicos tras haber sufrido los estragos de las lluvias entre 2021 y 2023.

El beneficio está dirigido exclusivamente a quienes forman parte del programa 'Jefas y Jefes de Hogar' y que ya estaban anotados en el Registro Único Nacional de Damnificados (Runda), pero que por errores de digitación o validación de datos no habían podido recibir su dinero en etapas anteriores.

Esta nueva oportunidad surge porque la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) detectó que miles de personas que ya estaban anotadas en sus listas oficiales se quedaron "viendo un chispero" en entregas anteriores.



¿La razón? Inconsistencias en los números de cédula, errores al escribir los nombres o fallas en la validación de los datos. Ahora, la entidad ha decidido "desbloquear" esos recursos para que lleguen finalmente a quienes los necesitan.

¿Quiénes son los beneficiarios de subsidio de la UNGRD?

No se trata de un sorteo ni de una nueva inscripción abierta para todo el mundo. El dinero está destinado exclusivamente a quienes ya forman parte del Registro Único Nacional de Damnificados (Runda) por eventos ocurridos entre 2021 y 2023.

En total, son 6.368 personas en todo el país las que están programadas para recibir este giro único de medio millón.

Si vives en Córdoba, tienes muchas posibilidades, pues es el departamento con más beneficiarios habilitados (1.623 personas). Pero no es el único; la lista es larga y cubre casi todo el mapa nacional:

Nariño: 846 beneficiarios.

Sucre: 648 beneficiarios.

Chocó: 588 beneficiarios.

Putumayo: 448 beneficiarios.

Cesar: 296 beneficiarios.

Bolívar: 246 beneficiarios.

También hay cupos en Santander, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, La Guajira, Antioquia, Magdalena, Atlántico e incluso 22 personas en Bogotá.

¿Cómo y dónde reclamar el dinero que da la UNGRD?

No necesitas tener una cuenta bancaria ni hacer trámites complicados. El retiro se hace por ventanilla presentando tu documento de identidad original.

La UNGRD se alió con el Banco Agrario y una red gigante de corresponsales para que no tengas que viajar lejos. Puedes acercarte a puntos autorizados como:

Efecty.

Supergiros.

Sured.

Punto de Pago, ePago y Reval.

Una vez que el pago se activa para tu número de cédula, tienes un plazo máximo de 60 días calendario para ir por él. Si dejas pasar ese tiempo, el dinero podría devolverse a las arcas del Estado y perderías la oportunidad de darle ese alivio a tu economía familiar.

Además, si crees que deberías estar en la lista pero tus datos siguen mal, tienes hasta el 25 de marzo para corregirlos a través de la página web oficial de la UNGRD (www.gestiondelriesgo.gov.co) o escribiendo al correo de protección de datos de la entidad.

Recomendaciones de oro Para que todo salga sobre ruedas, recuerda que este trámite es totalmente gratuito. No le comas cuento a intermediarios ni a personas que te prometan "agilizar" el pago a cambio de una comisión; eso es una estafa.