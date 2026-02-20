Subsidios de Prosperidad Social pagan doble en febrero; beneficiarios, montos y fechas

El Gobierno Nacional, por medio de Prosperidad Social, anunció un pago extraordinario de subsidios que beneficiará a más de tres millones de colombianos durante febrero de 2026. Esta medida busca garantizar una entrega oportuna de recursos acumulados y evitar posibles retrasos en el calendario de pagos de los programas sociales más importantes.

La decisión contempla la unificación de giros correspondientes a ciclos pendientes, lo que permitirá que los beneficiarios reciban en un solo pago los recursos asignados para este periodo.

Puedes leer: Cali abre inscripciones para Colombia Mayor: paso a paso para recibir subsidio de $230.000



Desde la entidad se explicó que la estrategia apunta a mejorar la eficiencia en la entrega de ayudas económicas y asegurar que los apoyos lleguen de manera organizada a los hogares priorizados en todo el país, especialmente en zonas con mayor vulnerabilidad social.



¿Qué subsidios pagan doble en febrero y por qué se acumulan los giros?

La entidad encargada de estas transferencias informó que, en algunos casos, los beneficiarios recibirán dos períodos de subsidio en un solo giro. Esto implica que quienes cumplan con los requisitos podrán reclamar cerca de 500.000 pesos colombianos a partir del 27 de febrero, cuando inicie la entrega de estos recursos acumulados.



El pago acumulado corresponde a ajustes en el proceso administrativo que permiten concentrar dos ciclos de subsidio en una sola entrega. Con esta estrategia, según la entidad, se evita que los beneficiarios deban esperar más tiempo para reclamar los recursos que les corresponden.

La entrega doble de subsidios abarca varios programas sociales de amplio alcance en Colombia. Entre los principales están:



Renta Ciudadana

Devolución del IVA

Colombia Mayor

Renta Joven

Jóvenes en Paz

¿Dónde y en qué fechas se pueden cobrar los subsidios de febrero?

Prosperidad Social detalló el cronograma completo de pagos, tanto del ciclo acumulado como de los siguientes giros mensuales. El primer desembolso programado, con el pago doble, inicia el 27 de febrero. El calendario continuado comprende:



25 de marzo

22 de abril

20 de mayo

17 de junio

29 de julio

Estos pagos se efectuarán a través de las entidades financieras y canales autorizados definidos por cada programa de subsidio. Los beneficiarios deben seguir las instrucciones establecidas para reclamar los recursos en las fechas indicadas.

Uno de los grupos más numerosos corresponde al subsidio Colombia Mayor, que ofrece apoyo económico a personas mayores de 60 años sin pensión o con ingresos bajos. Este programa representa uno de los pilares de la distribución de recursos en esta entrega acumulada.

Puedes ver: Subsidio para vivienda usada en Colombia 2026: montos, requisitos y cómo solicitarlo



¿Quiénes pueden recibir el pago doble y qué deben cumplir?

Los requisitos para acceder al pago doble varían según el programa social al que pertenezca cada beneficiario, debido a que cada subsidio cuenta con criterios propios definidos por Prosperidad Social y otras entidades del Gobierno Nacional. En términos generales, los hogares deben estar activos dentro del sistema y cumplir con las condiciones establecidas para cada línea de apoyo.

Publicidad

En el caso de Colombia Mayor, los requisitos para recibir el pago incluyen:



No contar con pensión. Ser ciudadano o ciudadana colombiano. Tener residencia en el país por el tiempo mínimo requerido. Pertenecer a los grupos de pobreza definidos por el Sisbén IV. No contar con ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas.

Estos criterios buscan asegurar que los recursos respondan a las condiciones económicas de quienes forman parte de la población objetivo de los programas sociales.

Recomendaciones oficiales para cobrar subsidios sin contratiempos

Desde Prosperidad Social se recomienda a los beneficiarios consultar con antelación el cronograma oficial de pagos, verificar los canales habilitados y mantener actualizada su información personal en las plataformas institucionales. Estas acciones permiten evitar retrasos o inconvenientes al momento de reclamar los recursos.

Publicidad

La entidad también recuerda que los pagos se realizan a través de operadores autorizados y que no se requiere intermediarios para acceder a los subsidios, con el fin de prevenir fraudes o cobros indebidos.

Con este pago extraordinario, Prosperidad Social y el Gobierno Nacional reiteran su estrategia de apoyo a la población en condición de vulnerabilidad, asegurando que los recursos se entreguen de forma organizada y dentro de los plazos definidos para cada programa social.

Si deseas ver el comunicado oficial, puedes dar click aquí: Prosperidad Social modifica calendario de entrega de transferencias monetarias