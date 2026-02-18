Financia tu vivienda en 2026 con el FNA: lista completa de documentos y pasos

Tener vivienda propia sigue siendo uno de los sueños más fuertes de los colombianos para 2026. Dejar de pagar arriendo e invertir en un patrimonio familiar se vuelve más fácil gracias al Fondo Nacional del Ahorro (FNA), que ofrece opciones de financiamiento incluso sin cuota inicial.

A diferencia de los bancos tradicionales, el FNA permite cubrir hasta el 100 % del valor de la vivienda, siempre que se cumplan ciertos requisitos y se presenten los documentos necesarios.

Aquí te contamos paso a paso lo que debes tener listo para financiar tu vivienda en 2026.



Requisitos para solicitar crédito con el FNA en 2026

Estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro.

Cumplir con las normas vigentes de radicación, aprobación y desembolso de crédito establecidas por la entidad.

Si tienes cesantías acumuladas, estas deben estar libres de embargos o pignoraciones externas.

En caso de solicitud conjunta, ambos solicitantes deben cumplir los requisitos del FNA.

Autorizar de forma expresa y por escrito la consulta de tu comportamiento crediticio ante las centrales de información financiera. Esta autorización también aplica para codeudores y avalistas.

Documentos para iniciar el trámite de vivienda

Documentos de la persona:



Formulario de solicitud de crédito diligenciado por completo.

Fotocopia de cédula de ciudadanía ampliada al 150 %.

Certificación laboral original, expedida hace no más de 60 días, indicando sueldo, cargo, tipo de contrato y antigüedad.

Desprendibles de nómina de los últimos tres meses.

Certificado de Ingresos y Retenciones del año anterior.

Extractos bancarios recientes, de los últimos tres meses.

Declaración de renta del último año, si aplica.

Documentos de la vivienda nueva o usada:



Certificado de Tradición y Libertad vigente, máximo 30 días.

Fotocopia de la cédula del vendedor.

Promesa de compraventa firmada por ambas partes.

Recibo de impuesto predial del año en curso.

Reglamento de propiedad horizontal, si el inmueble pertenece a conjunto o edificio.

Certificación bancaria del beneficiario del giro.

Comprar vivienda sin cuota inicial en 2026

Una de las novedades más atractivas del FNA es la eliminación de la cuota inicial para la compra de vivienda en 2026. Esta medida aplica para Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), y beneficia especialmente a quienes compran su primera vivienda, nueva o usada.

El FNA informó que esta línea de crédito empezará a operar oficialmente en el segundo semestre de 2026, convirtiéndose en una opción estratégica para miles de familias que buscan independizarse y tener su casa propia sin barreras de entrada.

Con esta nueva facilidad, financiar vivienda se vuelve un proceso más accesible, rápido y transparente, consolidando al Fondo Nacional del Ahorro como una de las principales alternativas para quienes quieren dejar de pagar arriendo y dar un paso firme hacia la propiedad.