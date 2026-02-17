Crédito de vivienda Bancolombia: pasos para solicitarlo y calcular tu cuota

Un crédito de vivienda es una alternativa de financiación que te permite comprar casa o apartamento pagando cuotas mensuales durante un plazo largo. Bancolombia ofrece este tipo de crédito para vivienda nueva o usada, con distintas opciones que se adaptan a tus ingresos y capacidad de pago.

Existen dos modalidades principales. El crédito hipotecario, donde la vivienda queda a tu nombre desde el inicio, y el leasing habitacional, en el que la propiedad se transfiere al final del contrato, luego de cumplir con todas las cuotas pactadas.

Opciones de crédito que puedes elegir en Bancolombia

Antes de iniciar la solicitud, es importante que tengas claro cuál modalidad se ajusta mejor a tu situación financiera:



Crédito hipotecario : recomendado si quieres ser propietario desde el primer momento.

: recomendado si quieres ser propietario desde el primer momento. Leasing habitacional: opción que suele atraer a quienes buscan mayor flexibilidad en la cuota inicial.

La elección influye en el monto financiado, el valor de las cuotas y el plazo de pago.



¿Cómo usar el simulador de crédito de vivienda de Bancolombia?

Bancolombia cuenta con un simulador en línea que te permite calcular valores aproximados del crédito. Esta herramienta resulta clave para planear tu presupuesto antes de iniciar el trámite.

Para usarlo, solo debes ingresar el valor del inmueble, el monto que deseas financiar, el plazo del crédito y el tipo de producto. El sistema te muestra una cuota estimada, lo que te ayuda a evaluar si el crédito se ajusta a tus ingresos mensuales.

Ten en cuenta que los valores del simulador sirven como referencia y pueden variar luego del estudio financiero.

Por otro lado, las tasas de interés dependen del tipo de crédito, el plazo y tu perfil financiero. Bancolombia ofrece créditos en pesos colombianos o en UVR, una unidad que se ajusta con la inflación.

Algunos clientes pueden acceder a mejores condiciones si reciben su salario en el banco o si cuentan con un historial crediticio positivo. Comparar escenarios en el simulador te permite identificar la opción más conveniente antes de avanzar.



Requisitos básicos para solicitar el crédito de vivienda en Bancolombia

Para iniciar el proceso, debes cumplir con algunos requisitos generales:



Documento de identidad vigente.

vigente. Ingresos demostrables como empleado o independiente.

como empleado o independiente. Certificaciones laborales o extractos bancarios.

o extractos bancarios. Ahorro para la cuota inicial, correspondiente al porcentaje no financiado.

En algunos casos, puedes sumar ingresos con otra persona para mejorar la capacidad de endeudamiento.

Recomendaciones para solicitar un crédito de vivienda

Antes de solicitar un crédito de vivienda, revisa tu presupuesto, evalúa diferentes plazos y considera gastos adicionales como seguros, escrituración y administración. Usar el simulador varias veces con distintos escenarios te ayuda a elegir un plan de pago más cómodo y sostenible.

Según expertos en economí, un crédito de vivienda es un compromiso a largo plazo. Informarte bien y comparar opciones te permite tomar una decisión más segura y acorde con tus finanzas.

