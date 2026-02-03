Cómo usar el simulador del Fondo Nacional del Ahorro para crédito de vivienda

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) pone a tu disposición una herramienta digital gratuita que te permite calcular diferentes escenarios de crédito para vivienda. Este simulador sirve para que evalúes opciones de financiación sin iniciar un trámite formal.

Con esta herramienta puedes estimar el valor de la cuota mensual, el plazo del crédito y el costo total del préstamo según los datos que ingreses. Así, tienes una idea más clara de qué opción se ajusta mejor a tu ingreso y capacidad de pago.

Puedes leer: Fechas y descuentos para pagar impuesto predial y vehicular 2026 en Bogotá



¿Qué te pide el simulador del FNA para estimar tu crédito de vivienda?

Para usar el simulador, solo necesitas entrar al sitio oficial del FNA y buscar la opción “Simulador de crédito de vivienda”. Allí deberás completar algunos datos básicos, como:



El valor del inmueble que deseas comprar.

que deseas comprar. El monto del crédito que planeas solicitar.

que planeas solicitar. El plazo en años para pagar el préstamo.

para pagar el préstamo. La modalidad de financiación que quieres evaluar, como cuota constante en pesos o en UVR.

como cuota constante en pesos o en UVR. Si cuentas con subsidio de vivienda o un ahorro previo.

Con esta información, el sistema calcula las cuotas y muestra datos como la tasa de interés y el número total de pagos, lo que te permite comparar alternativas antes de tomar una decisión.



¿Qué información obtienes al usar el simulador del FNA?

El simulador te entrega un panorama aproximado de cómo quedaría tu crédito según el escenario que elijas. Puedes ver el valor de la cuota mensual, el total a pagar y si ese compromiso financiero se adapta a tu presupuesto.

También resulta útil para analizar distintos plazos y modalidades, ya que pequeños cambios en el tiempo de pago o en el monto del crédito pueden modificar de forma importante el valor de la cuota.

Pueedes ver: Vivienda VIS 2026: cuánto presta Bancolombia, BBVA y Banco de Bogotá



Tipos de crédito de vivienda que puedes simular en el Fondo Nacional del Ahorro

Esta herramienta no solo sirve para compra de vivienda nueva o usada. También puedes simular créditos para:



Construcción de vivienda.

de vivienda. Compra de cartera hipotecaria.

hipotecaria. Mejoras o remodelaciones del inmueble.

del inmueble. Diferentes esquemas de pago, como capital fijo o cuota constante.

Publicidad

Según información del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), el uso del simulador permite a los interesados:



Saber si la cuota mensual se ajusta a tu ingreso. Comparar distintas opciones de financiación. Evaluar el impacto de un subsidio o de tus ahorros. Tomar decisiones informadas sin comprometerte de inmediato.

Esta herramienta resulta útil al comprar vivienda, ya que te permite planear mejor tus finanzas antes de iniciar un proceso formal con el Fondo Nacional del Ahorro.