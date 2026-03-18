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VIDEO: Accidente de tránsito deja camioneta colgando de un puente; hay un fallecido

El accidente muestra cómo un conductor de una camioneta habría perdido el control de la camioneta por el pavimento mojado.

Accidente de tránsito que dejó colgando una camioneta de un puente
VIDEO: Accidente de tránsito deja camioneta colgando de un puente; hay un fallecido
Foto: imagen de Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla﻿
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

En la ciudad de Puebla, México, la tarde del pasado lunes 16 de marzo de 2026 se presentó un accidente de tránsito, donde una camioneta roja marca Mitsubishi quedó suspendida en el aire, colgando peligrosamente de un puente en el Periférico Ecológico, a la altura de Geovillas el Campanario.

Las autoridades de este país confirmaron que por este accidente hubo una mujer fallecida y tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad. Donde también mencionaron que el incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas de este lunes.

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Según las primeras investigaciones, el conductor de la unidad perdió el control del vehículo debido a las condiciones climáticas adversas, específicamente por el pavimento mojado, lo que provocó que la camioneta impactara contra la barrera metálica de contención y quedará atrapada en una posición de extrema inestabilidad sobre la calle del Ferrocarril.

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¿Qué más se conoció del accidente de tránsito en México?

Tanto es así que la imagen de la camioneta con sus cuatro llantas en el aire generó una alerta inmediata entre los automovilistas que transitaban por la zona, quienes dieron aviso a las corporaciones de emergencia al ver el vehículo prácticamente al borde del vacío.

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Ante esta situación, llegaron elementos de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla a realizar maniobras de alto riesgo. Antes de proceder con la extracción de los ocupantes, los rescatistas debieron estabilizar la estructura del vehículo, ya que solo una pequeña parte de la unidad se apoyaba sobre el puente.

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Cabe destacar que al interior del vehículo viajaban cuatro integrantes de una misma familia, y tras los esfuerzos coordinados por diversos cuerpos de socorro, se logró el rescate con vida de tres personas; un adulto, un adolescente de 16 años y una niña de apenas 5 años.

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Sin embargo, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer, también miembro del grupo familiar, quien no sobrevivió a las graves lesiones causadas por el fuerte impacto contra la estructura del puente, pese a la rápida atención de los médicos después de levantar el vehículo.

Finalmente, se conoció que la presidenta municipal de San Pedro Cholula ratificó el deceso horas más tarde, destacando que la víctima perdió la vida a pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia en el sitio.

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