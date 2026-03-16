Encuentran sin vida en su celda a reconocido actor; llevaba semanas en prisión

La muerte del actor británico John Alford fue confirmada por autoridades penitenciarias luego de que personal del centro de reclusión encontrara su cuerpo sin vida dentro de una celda en una prisión del Reino Unido. El intérprete, conocido por su participación en series de televisión británicas, cumplía una condena por delitos sexuales contra menores.

El hecho ocurrió el 13 de marzo de 2026 dentro del centro penitenciario HMP Bure, ubicado en el condado de Norfolk. Personal del lugar encontró al actor sin signos vitales en su celda. Según información oficial, las circunstancias del fallecimiento se encuentran bajo investigación, procedimiento habitual cuando ocurre una muerte dentro de una cárcel.

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Alford tenía 54 años y apenas llevaba cerca de dos meses en prisión luego de recibir una condena de ocho años y medio por delitos sexuales contra dos adolescentes.



El caso judicial contra el actor comenzó tras hechos denunciados luego de un encuentro social ocurrido en 2022. Durante el juicio, la fiscalía presentó testimonios y pruebas que lo relacionaron con delitos sexuales contra dos adolescentes de 14 y 15 años.

El tribunal encontró al artista culpable de varias conductas ilegales relacionadas con esos hechos. La sentencia quedó en ocho años y medio de prisión, decisión confirmada a comienzos de 2026.

Durante el juicio, Alford rechazó las acusaciones y aseguró que era inocente. Sin embargo, el jurado determinó responsabilidad penal tras evaluar las pruebas presentadas por la fiscalía. Tras el fallo, el actor ingresó a prisión para comenzar el cumplimiento de la pena. Allí permaneció cerca de dos meses antes de que ocurriera su fallecimiento.

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¿Quién era John Alford?

John Alford nació en Glasgow, Escocia, y comenzó su carrera artística desde joven. Con el paso de los años logró reconocimiento en la televisión del Reino Unido. Uno de sus papeles más recordados ocurrió en la serie 'Grange Hill', producción juvenil emitida durante los años ochenta. Más adelante interpretó al personaje Billy Ray en la serie dramática 'London’s Burning', centrada en la vida de bomberos en Londres.

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Además de actuar, el artista incursionó en la música durante la década de 1990 y lanzó algunos sencillos que lograron ubicarse en listas británicas. A pesar del reconocimiento inicial, su trayectoria también registró problemas legales a lo largo del tiempo, situación que afectó su continuidad en la industria televisiva.

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John Alford Foto: BBC

Luego del hallazgo del cuerpo, el Servicio Penitenciario británico informó que la muerte será revisada por el Prisons and Probation Ombudsman, entidad encargada de examinar todos los fallecimientos ocurridos en centros de reclusión del país.

Por ahora, las autoridades no entregaron detalles sobre la causa del fallecimiento ni sobre circunstancias específicas dentro de la celda. El proceso busca establecer qué ocurrió antes del hallazgo del actor.

Mientras avanza la investigación, el caso permanece bajo revisión oficial para determinar con precisión las condiciones en las que ocurrió la muerte dentro del establecimiento penitenciario.

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