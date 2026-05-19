Este fue el último mensaje de Totó La Momposina en redes sociales antes de su muerte

Este martes 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Sonia Bazanta Vides, conocida universalmente como Totó la Momposina. La artista que dedicó su vida a ser la embajadora de los ritmos del Caribe, murió a los 85 años en Celaya, México, rodeada de su familia, así confirmaron sus familiares.

La noticia fue confirmada por su mánager, Carolina Gotok, quien detalló que los homenajes póstumos se llevarán a cabo en Colombia. Tanto es así que se espera que la artista reciba honras fúnebres en el Capitolio Nacional, donde estará acompañada por los Tambores de Totó, el grupo que la escoltó durante décadas en escenarios de todo el planeta.

Sonia nació en Talaigua Nuevo, Bolívar, y no fue una intérprete, sino una investigadora y preservadora de ritmos ancestrales como la cumbia, el bullerengue, el porro y el mapalé. Tanto es así que desde la década de 1970, llevó el ritmo del río Magdalena a varias zonas del mundo.

Algunos logros destacados de Totó la Momposina fue que en 1982 durante la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez en Estocolmo, ella presentó. De igual forma, recibió galardones como el Grammy Latino a la Excelencia Musical y el Premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura de Colombia.

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¿Cuál fue el último mensaje de Totó La Momposina?

Debido a una enfermedad degenerativa, la artista ya se había retirado de los escenarios. Sin embargo, poco antes de su partida, la cuenta oficial de la artista publicó un mensaje Aunque Totó ya se encontraba retirada de la vida pública, el texto servía para anunciar el lanzamiento del EP "MONO COLORAO".

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De igual forma, se conoció que el mensaje fue una reflexión sobre la permanencia y el relevo generacional. Así mismo, esta publicación destacaba que su obra continuaría viva a través de las "voces, grabaciones y memorias" de las nuevas generaciones, esto dado que grabó este proyecto con su hija Euridice y su nieta María del Mar.

Este cierre de ciclo artístico representa una despedida serena y poderosa. Totó la Momposina deja un vacío inmenso en la música, pero su legado permanece inmortalizado en cada tambor que suena y en cada cumbia que se baila, por lo cuál se espera que dentro de poco el Ministerio de Cultura confirme el tema de sus exequias.

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