Long Play Band hace nueva alianza con objetivo internacional

La agrupación colombiana Long Play Band anunció una alianza estratégica con el empresario Fredy Herazo, reconocido por su trayectoria en la industria del entretenimiento y la producción de eventos en el país.

El acuerdo marca una nueva etapa para la banda, que durante más de una década ha trabajado de manera independiente en el desarrollo de su proyecto musical.

Desde Montería, la agrupación explicó que esta unión busca fortalecer su estructura y ampliar su presencia en nuevos escenarios nacionales e internacionales.



Durante 12 años, Long Play Band ha construido su carrera bajo un modelo de trabajo autónomo, enfocado en la organización, la planificación y el crecimiento progresivo dentro de la industria.



La llegada de Herazo representa un paso clave dentro de ese proceso. El empresario es CEO de Herazo Logística y Eventos y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector musical y de espectáculos.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con artistas y agrupaciones como Kvrass, Wilfran Castillo y Karen Lizarazo.

Lina Pineda, vocalista de Long Play Band, señaló que la decisión responde a una visión de crecimiento y consolidación del proyecto musical.

“Queremos abrir nuevos espacios y llevar nuestra música a otros escenarios, dentro y fuera del país”, expresó la artista.

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Por su parte, Fredy Herazo aseguró que encontró en la banda una propuesta sólida y con proyección, destacando la disciplina y la estructura que han construido durante años.

Según informaron ambas partes, la alianza estará enfocada en fortalecer el posicionamiento de la agrupación, ampliar mercados y avanzar en su proyección internacional.

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La banda considera que esta nueva etapa permitirá potenciar el trabajo realizado de manera independiente y abrir nuevas oportunidades dentro de la industria musical colombiana.

