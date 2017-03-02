En vivo
Montería

Montería

  • Robo a pareja a mano armada en pleno restaurante
    Robo a pareja a mano armada en pleno restaurante
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Robo a pareja a mano armada en pleno restaurante; no le importó que hubiera una niña

    Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad. La niña, sin comprender lo que ocurría, observa cómo la pareja es despojada de sus pertenencias.

  • Aparece la mujer que dejó a su bebé en un basurero de Montería.jpg
    Aparece la mujer que dejó a su bebé en un basurero de Montería
    Foto: @diegopanzenu
    Noticias

    Atroz justificación de mujer que abandonó a su hija recién nacida en basurero de Montería

    La mujer que abandonó a su hija recién nacida en un basurero de Montería apareció y su justificación generó indignación.

  • Bebé recién nacida fue hallada con vida en un basurero de Montería.jpg
    Bebé recién nacida fue hallada con vida en un basurero de Montería
    Foto X @rpcradiolorica
    Noticias

    Joven encuentra a una recién nacida abandonada en basurero de Montería: “pensé en mi niña”

    El hallazgo en un basurero de Montería generó conmoción y abrió una investigación sobre el abandono infantil. La recién nacida fue trasladada al hospital.

  • Fredy Guarín
    Fredy Guarín, futbolista colombiano transmite live borracho
    / FOTO: Twitter @martianarias4
    Farándula

    VIDEO: Fredy Guarín transmite en vivo borracho: "Me hago responsable"

    El futbolista Fredy Guarín conmovió a sus seguidores al expresar su dolor de no poder "entrar a mi propia casa, la que yo compré con mi plata".

  • James Rodríguez y Álvaro Uribe
    James Rodríguez y Álvaro Uribe
    / FOTO: Twitter Álvaro Uribe
    Deportes

    ¿Qué hacía James Rodríguez en la finca de Álvaro Uribe?

    En video quedó captado el futbolista colombiano ingresando y recorriendo los predios del exsenador paisa.

  • 1.png
    Caso de joven asesinado en TransMilenio da giro
    /Foto: captura video -Espectador
    Judiciales

    A la cárcel hombre señalado de asesinar a menor de edad en Transmilenio

    En medio de la audiencia se reveló una llamada en la que el capturado habría confesado el crimen.

  • Ryan Castro
    Ryan Castro
    /Foto: Instagram @ryancastrro
    Música

    Ryan Castro se despachó contra un artista en concierto en Montería

    El reguetonero dijo que el artista en cuestión no lo quería dejar cantar.

  • Foto referencial de un bebé
    Foto referencial de un bebé
    /Foto: Getty Images
    Noticias

    Conductor de flota se convierte en partero para ayudar a una viajera a dar a luz en vía a Montería

    Los pasajeros se solidarizaron con la situación y también ayudaron en la labor de parto

  • Presidente Iván Duque
    Ofrecen tres mil millones a quien de información sobre atentado a Duque
    /Foto: Presidencia - Presidente Iván Duque
    Noticias

    Toques de queda y aislamiento preventivo: nuevas medidas contra el COVID-19 en Colombia

    Las nuevas medidas buscan evitar el uso de más Unidades de Cuidados Intensivos ya que el país se enfrenta a la tercera ola de contagios.

  • Accidente
    Murió niña de dos años tras caer de un décimo piso
    /Foto: Captura Noticias Caracol
    Judiciales

    Murió una niña de dos años tras caer por la ventana de un décimo piso en Bosa

    La familia pide ayuda económica para las exequias de la pequeña, ya que son de escasos recursos.

