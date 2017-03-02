La Kalle Montería
Montería
Robo a pareja a mano armada en pleno restaurante; no le importó que hubiera una niña
Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad. La niña, sin comprender lo que ocurría, observa cómo la pareja es despojada de sus pertenencias.
Atroz justificación de mujer que abandonó a su hija recién nacida en basurero de Montería
La mujer que abandonó a su hija recién nacida en un basurero de Montería apareció y su justificación generó indignación.
Joven encuentra a una recién nacida abandonada en basurero de Montería: “pensé en mi niña”
El hallazgo en un basurero de Montería generó conmoción y abrió una investigación sobre el abandono infantil. La recién nacida fue trasladada al hospital.
VIDEO: Fredy Guarín transmite en vivo borracho: "Me hago responsable"
El futbolista Fredy Guarín conmovió a sus seguidores al expresar su dolor de no poder "entrar a mi propia casa, la que yo compré con mi plata".
¿Qué hacía James Rodríguez en la finca de Álvaro Uribe?
En video quedó captado el futbolista colombiano ingresando y recorriendo los predios del exsenador paisa.
A la cárcel hombre señalado de asesinar a menor de edad en Transmilenio
En medio de la audiencia se reveló una llamada en la que el capturado habría confesado el crimen.
Ryan Castro se despachó contra un artista en concierto en Montería
El reguetonero dijo que el artista en cuestión no lo quería dejar cantar.
Conductor de flota se convierte en partero para ayudar a una viajera a dar a luz en vía a Montería
Los pasajeros se solidarizaron con la situación y también ayudaron en la labor de parto
Toques de queda y aislamiento preventivo: nuevas medidas contra el COVID-19 en Colombia
Las nuevas medidas buscan evitar el uso de más Unidades de Cuidados Intensivos ya que el país se enfrenta a la tercera ola de contagios.
Murió una niña de dos años tras caer por la ventana de un décimo piso en Bosa
La familia pide ayuda económica para las exequias de la pequeña, ya que son de escasos recursos.