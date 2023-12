VIDEO: Fredy Guarín transmite en vivo borracho: "Me hago responsable"

En una tarde reveladora del 23 de diciembre, el exfutbolista colombiano Fredy Guarín sorprendió a sus miles de seguidores con una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, en las que evidenció no estar en sus cinco sentidos.

Según lo que se viralizó, el exdeportista compartió dos videos en su cuenta de Instagram, que fueron eliminados poco después, sin contar con que varios usuarios los grabaron y republicaron en varias redes.

En estas transmisiones en vivo, Guarín aparece desde su camioneta en una calle de Montería expresando su frustración al afirmar que, en al menos cinco ocasiones, le han negado el acceso a su propia casa.

Con un tono alterado, Guarín denunció en las grabaciones que enfrentaba dificultades para ingresar a la residencia que adquirió con sus propios recursos: "Ya lleva como tres o cuatro veces que no me dejan entrar a mi casa, la casa que yo compré con mi propia plata", expresó en la primera grabación.

En el video el exdeportista se muestra frustrado y expresa que "a un hombre no se le debería tratar de esa manera".

Al viralisarse el video los internautas reaccionaron con comentarios indicando que Guarín estaba bajo efectos del alcohol, pero al tiempo expresaron apoyo al exfutbolista asegurando que tiene derecho a entrar a su casa, que sería en la que viven familiares de su exprometida Pauleth Pastrana.

El deportista afirmó tener videos y nombres que respaldarían la afirmación de que alguien le había "faltado al respeto". "Me hago responsable de lo que llegue a pasar, no doy nombres, pero simplemente les digo que a un hombre no se le trata así", dijo en el video transmitido desde el interior de su camioneta.

En otra transmisión, Guarín compartió su dolor al revelar que su familia, incluyendo su suegra, hija y la hija de su exprometida Pauleth Pastrana, le habría dado la espalda. "Cogieron y me dieron un 'espaldazo'", lamentó.

Durante la grabación, que duró menos de tres minutos, Fredy Guarín expresó su cansancio ante las personas que se aprovechan de él.

"Graben este video porque mañana no sé qué pueda llegar a pasar en mi vida. Estoy cansado de la gente que se aprovecha de las debilidades", concluyó antes de terminar el video, asegurando que no lo guardaría.

Desde entonces, la preocupación ha crecido en torno al estado emocional y físico del exfutbolista, quien se vio afectado en medio de la transmisión en vivo. La situación plantea preguntas sobre el bienestar de Guarín y sus relaciones personales en un momento donde la vulnerabilidad y el dolor parecen tomar el protagonismo.

