VIDEO: momento del disturbio en concierto en el Movistar Arena que dejó un fallecido

Bogotá fue escenario de una tragedia y graves disturbios la noche del 6 de agosto de 2025, que obligaron a la cancelación del concierto del grupo argentino Damas Gratis programado en el Movistar Arena.

Los hechos violentos, que se desencadenaron pocos minutos antes de que la banda subiera al escenario, dejaron un saldo lamentable: una persona fallecida y al menos cuatro heridos que reciben atención médica.

El caos se apoderó de las inmediaciones y el interior del coliseo. Lo que comenzó como una fuerte riña, presuntamente entre hinchas de equipos de fútbol, escaló rápidamente a una "batalla campal".

Se reportaron golpes, daños en las instalaciones, e incluso, la visión de armas cortopunzantes en videos de los incidentes.

El gerente general del Movistar Arena, Luis Guillermo Quintero, explicó que la situación se agravó cuando personas sin boleta intentaron ingresar por la fuerza a través de la puerta 5, causando daños significativos en dicha zona.

Esto pasó en Damas Gratis con las hinchadas que trataron de meterse por la puerta 5, por eso el concierto queda aplazado… duele ver esto… ¿cómo lo vivieron ustedes? pic.twitter.com/BFOOJFj7to — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) August 7, 2025

La magnitud de los desórdenes fue tal que "la organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes", requiriendo la intervención de unidades especializadas de la Policía Nacional, como la UNDMO (antiguo ESMAD), para controlar la situación y permitir la evacuación.

El desenlace más doloroso fue el fallecimiento de un hombre adulto a las afueras del Movistar Arena. La información preliminar sugiere que la víctima habría sido atropellada por un automóvil, un hecho que, según aclaró Quintero, gerente del Movistar Arena, "no fue en la riña ni en las instalaciones del Movistar Arena".

Además del fatal desenlace, los disturbios dejaron cuatro personas heridas trasladadas a centros asistenciales, con reportes adicionales de 20 "curaciones menores" por parte del operador de salud, y la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó cinco heridos por armas cortopunzantes.

La mayoría de los heridos se encuentran en estado estable.

Las autoridades han calificado los sucesos como "absolutamente repudiables". El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó profundamente la muerte y enfatizó que "este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal".

Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación.



Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 7, 2025

Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó que se ha iniciado la recopilación de evidencias y material audiovisual para identificar a los responsables de los actos violentos.

Para esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades, se ha convocado una reunión urgente para este jueves 7 de agosto.

En este encuentro participarán los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, y funcionarios de la Alcaldía, incluyendo al secretario de Gobierno, al secretario de Seguridad y al comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

A pesar de los graves hechos, el gerente del Movistar Arena ha asegurado que no se cancelarán los eventos futuros programados. Las pérdidas materiales aún no han sido estimadas, aunque la reparación más costosa es la de la puerta 5.

#ÚltimaHora | Frente a los hechos registrados en el Movistar Arena, evento que requirió el despliegue de unidades especialidades para restablecer el orden público, de manera preliminar nos permitimos informar: pic.twitter.com/jGPm9V8g1g — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 7, 2025