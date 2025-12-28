VIDEO: Momento exacto en el que avioneta cae en playa de Copacabana frente a los bañistas

Un momento de absoluta tensión se vivió este sábado en una de las playas más famosas del mundo, Copacabana, en Brasil.

Lo que parecía una jornada tranquila de playa terminó convirtiéndose en una escena impactante cuando una aeronave de pequeño tamaño cayó al mar frente a decenas de bañistas, turistas y operadores turísticos que presenciaron todo desde la orilla.

El hecho ocurrió después de las 12:30 del mediodía, a la altura de la calle Santa Clara, en la zona sur de Río de Janeiro. En cuestión de segundos, el aparato perdió estabilidad, descendió de forma abrupta y terminó sumergido en el agua, mientras las personas que estaban en la playa reaccionaban entre gritos, sorpresa y confusión.

Varios testigos lograron grabar el momento exacto, dando origen a videos que rápidamente se difundieron en redes sociales y medios digitales.

#DePlaneta Un avión ultraligero que volaba con una pancarta publicitaria cayó al mar frente a la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, este sábado por la tarde, según publicaciones de medios locales. pic.twitter.com/Ot0kB7JYLr — Diario El Salvador (@elsalvador) December 27, 2025

Publicidad

La avioneta cayó frente a decenas de testigos

Según información preliminar del Cuerpo de Bomberos Militar del Estado de Río de Janeiro, se trataba de un avión ultraliviano que realizaba un vuelo publicitario sobre la costa.

Apenas se registró el impacto, se activó un amplio operativo de emergencia que incluyó motos acuáticas, embarcaciones, equipos de buceo y apoyo aéreo con helicópteros.

Publicidad

Bañistas y trabajadores del sector turístico relataron que el sonido previo a la caída fue fuerte y repentino. Algunos señalaron que el ultraliviano volaba más alejado de la franja de arena de lo habitual para este tipo de vuelos.

La caída de la banda publicitaria sobre el mar confirmó que se trataba de una operación comercial aérea.

Edmar Cabral Bezerra, de 58 años, contó a medios locales que acababa de salir del agua cuando escuchó el estruendo. Otros testigos, citados por O Globo, describieron la escena como “una locura” y coincidieron en que el hecho ocurrió en cuestión de segundos, sin margen de reacción.



Investigación por la avioneta y confirmación oficial

Horas después del accidente, las autoridades confirmaron que el piloto era el único ocupante de la aeronave y que falleció tras el impacto. Su cuerpo fue recuperado del mar por los equipos de rescate, que continuaron trabajando en la zona durante varias horas para asegurar el área y apoyar la labor de los peritos.

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña, informó que el Tercer Servicio Regional de Investigación (SERIPA III) asumió el caso con personal especializado en el lugar.

El objetivo es establecer las causas exactas del accidente, analizando posibles fallas técnicas, error humano o factores externos.

Publicidad

12:40H caiu um avião que puxa as faixas de propaganda aqui em Copacabana. Eu vi tudo, tinha acabado de chegar com o Nelsinho. Força para os familiares do piloto. pic.twitter.com/Ehs8bZt3mJ — Glauco Muller (@MullerGlauco) December 27, 2025

Por su parte, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) indicó que la aeronave contaba con su condición regular de aeronavegabilidad, de acuerdo con los registros oficiales. Este aspecto será revisado dentro del proceso investigativo para determinar si existía alguna irregularidad previa al vuelo.

Publicidad

Mientras avanzan las investigaciones, el área cercana al impacto permaneció bajo vigilancia y con acceso restringido. Las imágenes captadas por los testigos continúan circulando ampliamente, mostrando no solo la magnitud del accidente, sino también la rápida reacción de los equipos de emergencia en uno de los puntos turísticos más concurridos de Brasil.