Yeison Jiménez casi pierde la vida en accidente de avión; reveló detalles

La noticia sacudió las redes sociales y el entorno de la música popular: se han revelado los detalles más crudos del accidente aéreo que casi le arrebata la vida a Yeison Jiménez.

Aunque el éxito lo rodea hoy con estadios llenos, el intérprete de Manzanares, Caldas, compartió en una reveladora entrevista para el programa "Se Dice De Mí" cómo enfrentó cara a cara a la muerte en un evento que, aunque ocurrió en el pasado, sigue generando un impacto profundo en su presente.

Puedes leer: Yeison Jiménez abandona Colombia buscando descanso; reveló a que país



Todo comenzó con una serie de señales que el artista, en su momento, no logró descifrar. Jiménez relató que tuvo tres sueños premonitorios antes del siniestro. En uno de ellos, incluso se vio a sí mismo como protagonista de una noticia trágica tras un accidente fatal.



"Dios me dio tres señales y yo no las entendí", confesó con la voz entrecortada al recordar que el destino lo llevaría a abordar aquel avión pequeño con destino a Pasto, partiendo desde Medellín.

El relato de los hechos es digno de una película de suspenso. Apenas 14 segundos después de iniciar el carreteo, el avión despegó y un sonido seco, un "puff", marcó el inicio de la pesadilla.

Los instrumentos de la cabina colapsaron; los motores indicaban fallas críticas y la velocidad era insuficiente para ganar altura.

En ese instante, mientras la aeronave sobrevolaba los edificios de Medellín a una altura peligrosamente baja, el pensamiento de Yeison no estuvo en la fama ni en el dinero, sino en su hijo Santiago, quien estaba a solo diez días de nacer.

Publicidad

"No conocí al niño, no lo conocí", fue el pensamiento recurrente que lo sumergió en la angustia.

La pericia del piloto, Camilo, fue lo único que evitó una tragedia de proporciones mayores. Según las fuentes, una maniobra desesperada cerca del río Medellín y un ajuste de último minuto en los controles permitieron que la aeronave regresara a la pista, donde ya esperaban ambulancias y bomberos.

Publicidad

La causa del fallo fue tan insólita como indignante: en el taller de mantenimiento no habían apretado correctamente el turbo del motor.

Jiménez reveló que, tras el incidente, sufrió una depresión de cuatro meses que lo obligó a buscar ayuda profesional con un psicólogo para recuperar su equilibrio emocional.

A pesar del trauma, su profesionalismo lo llevó a subirse a otro avión ese mismo día para cumplir con su compromiso en Pasto, aunque al llegar al hotel rompió en llanto al comprender la magnitud de lo que había evitado.

Puedes leer: TOP 3: Yeison Jiménez comparte sus canciones más poderosas para superar una tusa

Este capítulo de su vida se suma a otras batallas de salud que el artista enfrenta, como una deformación en la córnea producto de sus años trabajando en Corabastos, lo que le provoca mareos intensos bajo las luces de los escenarios.

Recientemente, el agotamiento físico también le pasó factura durante un concierto ante 50,000 personas en Bogotá, de donde tuvo que salir en ambulancia debido a una crisis de hipertensión.

Publicidad

Hoy, Yeison Jiménez se consolida no solo como un referente musical que llena el estadio El Campín, sino como un hombre de fe que camina de la mano de Dios, agradeciendo cada segundo de vida junto a su esposa Sonia y sus hijos.