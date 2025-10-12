Yeison Jiménez abandona Colombia buscando descanso; reveló a que país

Yeison Jiménez, el talentoso intérprete originario de Manzanares (Caldas), reveló su intención de mudarse de forma definitiva a Estados Unidos.

El artista, cuya vida cambió radicalmente tras pasar de trabajar en una plaza de mercado en Bogotá a convertirse en una figura central del género popular, ha señalado que este cambio es merecido.

El anuncio de su reubicación surge al cierre de un año 2025 que ha estado marcado por logros profesionales sin precedentes y significativas experiencias personales compartidas con su familia.



El movimiento del cantante hacia territorio americano parece ser la culminación natural de una etapa profesional sumamente exitosa. Durante el 2025, Jiménez, quien ya cuenta con 13 años de trayectoria artística, logró uno de sus mayores anhelos de infancia.



El pasado 26 de julio, el artista de 34 años se presentó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, consolidándose como el primer cantante de música popular en conseguir un lleno total en el emblemático escenario ante más de 40 mil asistentes, durante su ‘Mi Promesa Tour’.

Este momento histórico ocurrió precisamente el día de su cumpleaños.

A este hito monumental le siguió una exitosa gira por Estados Unidos, con 15 presentaciones en diversas ciudades. Esta gira no solo significó éxito profesional (con recintos llenos y miles de fanáticos coreando temas como Aventurero o Ni tengo ni necesito), sino que también le permitió cumplir sueños familiares.

Durante el viaje, llevó a su padre a visitar Times Square en Nueva York y compartió momentos especiales con su hijo Santiago y otros parientes en Disney World, California.

La suma de estos acontecimientos, junto a la satisfacción de sus éxitos como cantante y empresario, impulsaron al artista a buscar un cambio de vida. Jiménez compartió la noticia con sus 4,9 millones de seguidores en Instagram, explicando la motivación detrás de la decisión:

“Analizando un poco la vida, creo que me voy a vivir a Estados Unidos. Me lo merezco y es una buena oportunidad para descansar”.

La elección de Estados Unidos como nuevo hogar se sustenta en la fuerte presencia que el artista ya ha establecido en ese país. En mayo de 2025, Yeison Jiménez celebró la adquisición de su quinta propiedad en territorio estadounidense.

Yeison Jiménez, cantante popular

Al compartir la noticia de su quinta inversión inmobiliaria con la frase: “5 y contando. La Gloria sea para Dios”, el cantante aprovechó para reflexionar sobre su camino de superación.

Relató que hubo un momento en su vida en el que fue "humillado" al intentar comprar su primera casa allí. Sin embargo, enfatizó el mensaje de perseverancia: “Ahora tengo las que quiero y donde quiero ¡Ánimo, familia! No se olviden de que la vida da muchísimas vueltas”.

La historia de Jiménez resalta su disciplina y esfuerzo constante, pues el dinero que ahora invierte proviene de una carrera que cimentó con el trabajo en la plaza de mercado cargando cajas de aguacate y ahorrando para grabar sus primeras canciones, que distribuía él mismo en cantinas.

Ahora, el cantante expande su patrimonio fuera de Colombia, marcando una nueva y próspera etapa en su trayectoria personal y musical.