Pasabordo habla de crear música para otros, ¿se arrepienten de darle MLP a Yeison Jiménez?

Pasabordo habla de crear música para otros, ¿se arrepienten de darle MLP a Yeison Jiménez?

La agrupación colombiana Pasabordo revelaron en El Klub de La Kalle la compleja realidad de crear himnos para otros cantantes y la impredecible naturaleza del estrellato musical.

