Diva Jesurum fue agredida por fan 'enamorada' de Yeison Jiménez: "En la cabeza"

Diva Jesurum fue agredida por fan 'enamorada' de Yeison Jiménez: "En la cabeza"

La reconocida presentadora de Caracol Televisión, Diva Jessurum, vivió un momento incómodo durante un concierto de Yeison Jiménez en Manizales.

