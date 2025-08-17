Diva Jesurum fue agredida por fan 'enamorada' de Yeison Jiménez: "En la cabeza"

Diva Jessurum, directora de los programas de Caracol Televisión "Se Dice De Mí" y "Expediente Final", se encontró en medio de una situación inesperada durante el exitoso concierto de Yeison Jiménez en la Plaza de Toros Monumental de Manizales el pasado 9 de agosto.

La presentadora barranquillera, junto a su colega Liliana Bechara, también de Caracol Televisión, había sido invitada personalmente por el artista caldense, quien actualmente disfruta de uno de los mejores momentos de su carrera con su "Mi Promesa Tour 2025".



La velada comenzó con un amistoso saludo de Jiménez en el escenario. "Ustedes saben que soy súper amiga de Yeison y tal", relató Jessurum.

El cantante la subió a la tarima, la abrazó, la besó y conversaron brevemente antes de que él continuara con su presentación. Fue precisamente en ese instante de cercanía cuando la presentadora sintió "un golpe en la cabeza".

La verdadera sorpresa, sin embargo, llegó a la mañana siguiente. Mientras desayunaba con una de sus compañeras, Diva Jessurum descubrió el peculiar "recuerdo" del concierto: un chicle pegado en su cabello.

Atribuyendo el inusual incidente a los celos de alguna seguidora, Jessurum bromeó: “Entonces, imagínense, una envidiosa o una fan enamorada de Yeison, aquí en esta hermosa tierra de Manizales, me ha pegado un chicle… ¡Qué porquería! ¿De quién será esto?”.

La situación fue tan compleja que la presentadora se vio obligada a pedir ayuda inmediata. Su amiga y colega intentó, sin éxito, retirar el pegamento con unas tijeras.

Con su característico humor, Jessurum hizo un llamado de socorro: “Jesús, María y José; rey de las extensiones, esto es un llamado para ti, un SOS, mira lo que le ha pasado a mis extensiones”. Lamentablemente, el incidente la obligó incluso a cortarse un mechón de cabello.

A pesar del mal trago, Diva Jessurum envió un mensaje a las supuestas "fans enamoradas": "tranquilícense, que hay Yeison para todas".

Aunque el chicle fue finalmente removido, la publicación de la presentadora en sus redes sociales se viralizó rápidamente, generando cientos de comentarios y mensajes de apoyo de sus seguidores, que lamentaron el desagradable gesto.

