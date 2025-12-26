Carolina Cruz comparte emotivo reencuentro de sus hijos con su abuelo en Navidad

La reconocida presentadora colombiana Carolina Cruz conmovió a sus seguidores en redes sociales al compartir un momento familiar muy especial durante la celebración de Navidad.

La vallecaucana, conocida por su cercanía con sus fans y su actividad constante en Instagram, publicó imágenes de un reencuentro virtual entre sus hijos y su abuelo, mostrando el cariño y la unión familiar pese a la distancia.

En la tarde del 24 de diciembre, Cruz sorprendió a sus seguidores con una historia en Instagram en la que se veía una videollamada entre sus dos hijos, su sobrina Gabriela y su padre, Iván Cruz Alzate. La imagen estuvo acompañada de un mensaje tierno: “Te amamos, papá” junto a varios emojis que resaltaron el afecto del momento.



Los niños también enviaron su propio mensaje lleno de amor hacia su abuelo: “Te amamos, abuelito. Pronto juntos todos. Los nietos Cruz”, demostrando el vínculo afectivo que mantienen incluso cuando no pueden estar físicamente juntos.

Carolina Cruz comparte emotiva llamada con su padre Foto: captura, redes sociales

La situación de salud del padre de Carolina Cruz

El reencuentro virtual se dio en medio de una situación particular que vive la familia Cruz. El padre de la presentadora, Iván Cruz Alzate, enfrenta un proceso de salud que ha limitado los encuentros presenciales, motivo por el cual la familia optó por mantener el contacto a través de llamadas y videollamadas, especialmente en fechas especiales como Navidad.

Carolina Cruz menciona en distintas ocasiones que su padre permanece bajo el cuidado de su esposa, Pilar, y que la comunicación con él se mantiene de forma constante, aunque con discreción sobre los detalles médicos. La presentadora suele compartir solo momentos puntuales relacionados con su familia, sin profundizar en aspectos privados.

Durante la celebración navideña, la videollamada permitió que los niños interactuaran con su abuelo y le enviaran mensajes directos, lo que quedó registrado en una publicación que fue comentada por diferentes internautas, debido a que se trataba de una situación privada de la presentadora.

Incluso, el pasado 13 de junio, durante el Día del Padre, la presentadora compartió un mensaje en el que habló sobre el momento que atraviesa su familia. En esa publicación, explicó que la distancia con su padre representa una etapa compleja, marcada por el acompañamiento constante, aunque no presencial.

En su mensaje, Cruz señaló que su padre permanece en Manizales junto a su esposa y la familia de ella, y aseguró que, pese a no estar físicamente cerca, mantiene contacto permanente y atención continua a su estado. También indicó que realizó diversas gestiones para intentar tenerlo más cerca, aunque las circunstancias no lo permitieron.

La publicación se suma a otras apariciones recientes en las que la presentadora muestra actividades cotidianas junto a sus hijos, combinando su rol como figura pública con aspectos personales como una dinámica frecuente en redes sociales.

Por ahora, no se conocen detalles adicionales sobre un posible reencuentro presencial ni cambios en la situación familiar. La publicación quedó como un registro de la comunicación que mantuvieron durante las festividades de fin de año, sin anuncios adicionales por parte de la presentadora.

