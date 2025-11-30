Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Carolina Cruz y Lincoln Palomeque vuelven a estar juntos por su hijo

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque vuelven a estar juntos por su hijo

Una tierna celebración reunió a Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, recordando que la familia sigue siendo su prioridad, mostrando unión y madurez familiar.

Carolina Cruz sorprende al reaparecer junto a Lincoln Palomeque.jpg
Carolina Cruz sorprende al reaparecer junto a Lincoln Palomeque
Foto Instagram @carolinacruzosorio
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque vuelven a estar juntos por su hijo; la presentadora volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un momento muy especial en redes sociales: la primera comunión de su hijo mayor, Matías.

Pero lo que más llamó la atención no fue la celebración en sí, sino el hecho de que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque aparecieron nuevamente juntos, demostrando que, aunque su relación de pareja terminó, su compromiso como familia permanece intacto. La escena dejó ver madurez, armonía y un profundo amor por sus hijos.

El emotivo reencuentro de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

La historia de separación entre la presentadora y el actor se remonta a marzo de 2022, cuando ambos anunciaron que, después de más de una década juntos y dos hijos en común, sus caminos tomaban rumbos distintos.

No obstante, siempre dejaron claro que la prioridad sería Matías y Salvador, quienes merecen un entorno lleno de respeto y cariño. Por eso, su reencuentro reciente no solo sorprendió, sino que también fue celebrado por muchos.

En la publicación de Instagram, la presentadora mostró una celebración sencilla pero llena de significado. Matías fue quien decidió todos los detalles: quería a su familia, un asado preparado por su papá, una torta con un ángel y un Cristo, y un arcoíris en su interior. El resultado fue una reunión cálida, íntima y con esos gestos que hablan de unión genuina.

En varias fotografías se observa a los cuatro juntos, compartiendo como en los viejos tiempos, aunque desde una dinámica diferente. La sonrisa de Matías fue el centro de cada imagen, acompañado de su hermanito, sus padres y otros familiares que se sumaron a la celebración.

Carolina Cruz y Lincoln: una familia que trasciende la separación

La relación entre ambos ha sido un ejemplo de separación saludable. Con el tiempo, han demostrado que, aunque ya no son pareja, sí son un equipo cuando se trata de sus hijos.

La experiencia de salud de Salvador, la distancia laboral y el enfriamiento emocional fueron factores que los llevaron a tomar caminos distintos, pero jamás a romper los lazos más importantes.

Hoy, su convivencia como padres refleja madurez y responsabilidad. La presentadora dejó claro en su mensaje que serán “siempre familia”, una frase que resume perfectamente el espíritu de la celebración. Y las imágenes lo confirmaron: más allá de los cambios, el amor por sus hijos es el puente que los mantiene unidos.

