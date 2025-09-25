Publicidad

Carolina Cruz revela el principal motivo de su separación con Lincoln Palomeque

La modelo y presentadora Carolina Cruz aseguró que, pese a estar separada del padre de sus hijos, mantiene una relación cordial y amena con él.

Carolina Cruz presentadora y modelo colombiana, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @carolinacruzosorio
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de sept, 2025