Carolina Cruz revela el principal motivo de su separación con Lincoln Palomeque

La presentadora y modelo Carolina Cruz, volvió a referirse a la separación con su expareja, el actor Lincoln Palomeque donde reveló cuál fue el principal motivo para alejarse de él. La declaración se presentó en la entrevista en el podcast, Charlas Divinas conducido por Mafe García.

A lo largo de la entrevista Carolina Cruz se refirió a la ruptura con Palomeque, donde mencionó que el factor crucial para no continuar con la relación fue no haberse casado por la iglesia, asegurando que si esto hubiera sucedido es muy probable que seguiría con el padre de sus hijos.

“De pronto, si nos hubiéramos casado por la iglesia no habría pasado. Estaríamos fortalecidos en Dios. Esa bendición debe tener una fortaleza y un poder”. Explicó Cruz, sumado a esto, mencionó que pese a terminar la relación, mantiene una buena relación con él, en especial por sus hijos.

¿Qué más reveló Carolina Cruz en la entrevista?

Carolina Cruz por otro lado mencionó lo agradecida que está por sus hijos, en especial, al referirse a ellos como su polo a tierra en los momentos más complejos que atravesó. Durante su intervención recordó cuando su niño pequeño fue diagnosticado con macrocefalia, una afección que genera un crecimiento anormal en la cabeza que requirió una operación.

“Él no lloraba, él no se quejaba. Me dicen: toca sacarle la válvula, dejarlo descansar y después volverlo a operar (...) Otra cirugía para Salvador, de cabeza, tenía 9 mesecitos, pero él empezó a hacer toda su función solo y no lo tuvieron que volver a operar”, narró en la entrevista.

Por otro lado, Carolina Cruz comentó que su relación actual con el piloto Jamil Farah está bien encaminada, debido a que él entró a su entorno familiar de manera rápida, además explicó que hubo sinergia con sus dos hijos Matías y Salvador, donde recalcó que lo más importante para ella es logra tener un hogar llenó de amor.

“Lo que yo siempre he querido, es que mis hijos crezcan en un lugar feliz, o sea que sean niños felices, porque es que el amor, el amor se puede acabar. ¿Quién dijo que no? El amor se puede acabar, el deseo se puede acabar, la relación se puede transformar; que el amor sea más grande que el ego”, concluyó.

