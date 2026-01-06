Ángela Aguilar y Christian Nodal dejan ver su lujosa casa, ¿competencia con Cazzu?

La cantante Ángela Aguilar, de 22 años, sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen exclusiva de la residencia que comparte con su esposo, el intérprete de regional mexicano Christian Nodal.

Esta publicación, aunque sutil, no ha pasado desapercibida para el ojo crítico de los internautas, quienes señalan un "timing" sospechoso, ocurriendo apenas poco después de que Cazzu, expareja de Nodal, revelara que ya tiene un hogar propio para ella y su pequeña.

A través de una historia en Instagram, Aguilar mostró un rincón de su propiedad acompañado de la palabra “casita” y un emoji de corazón blanco, todo bajo el fondo musical de la emblemática pieza “Solamente una vez” de Agustín Lara.



Sin embargo, lo que para algunos fue un gesto de ternura, para otros representó un movimiento estratégico en la constante narrativa de competencia que el público ha construido alrededor de ambas artistas.

🏡✨ Un video mostró por primera vez el interior de la lujosa casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Texas, decorada con elegancia navideña y detalles que dejaron impresionados a sus seguidores en redes. 🎄🤍 pic.twitter.com/G7OrfUduBv — La Mejor Veracruz 100.5 FM (@LaMejorVeracruz) December 22, 2025

Ángela Aguilar y Christian Nodal dejan ver su lujosa casa Foto: Redes sociales de Nodal y Ángela Aguilar

El estilo de vida de los esposos Nodal-Aguilar se caracteriza por una mezcla de modernidad y tradición. Según las imágenes reveladas, la pareja reside en una propiedad que destaca por su estética minimalista, con paredes blancas, techos de gran altura y ventanales amplios que ofrecen una vista privilegiada a la naturaleza.

Previamente, se habían captado detalles que sugieren una decoración que fusiona lo minimalista con el estilo vaquero, reflejando las raíces de ambos.

Aunque los cantantes han mantenido cierta discreción sobre la ubicación exacta de sus propiedades, se sabe que poseen residencias estratégicas:



En Estados Unidos: Viven en un exclusivo country club de Texas llamado Stonebriar.

Club privado de Stonebriar Foto: Instagram de @stonebriar

Viven en un exclusivo country club de Texas llamado Stonebriar. En México: Poseen una casa cuyas vistas han sido descritas por Nodal como “paisajes que abrazan la vida”. Se sospecha fuertemente que esta ubicación se encuentra en Zacatecas, cerca del emblemático rancho “El Soyate”, propiedad de la familia Aguilar.

La pareja, que contrajo matrimonio civil en una ceremonia íntima en Morelos en julio de 2024 —apenas un mes y medio después de confirmar su noviazgo—, ya tiene planes para consolidar su unión frente a la Iglesia.

Ángela Aguilar confirmó recientemente que la boda religiosa se llevará a cabo en 2026. Por su parte, Christian Nodal detalló que la ceremonia será “bien mexicanota”, a puertas abiertas y tendrá lugar precisamente en su rancho de Zacatecas, el cual cuenta con su propia capilla.

Mientras Ángela presume su "casita", Cazzu ha optado por un mensaje de renovación y estabilidad. La cantante argentina, conocida como “La Jefa”, compartió su logro de haber adquirido un hogar propio bajo la frase “Mi casa”, dejando atrás los días de rentas tras su separación de Nodal.

Esta acción generó una ola de apoyo para la rapera. En redes sociales, diversos usuarios defendieron su postura, argumentando que el logro de Cazzu nace de la necesidad de paz y dignidad para criar a su hija Inti, lejos de la necesidad de competir por titulares.

Algunos comentarios en plataformas como Facebook han sido severos con Aguilar, acusándola de intentar opacar los logros de la ex de su marido.

