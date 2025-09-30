Filtran foto del cuerpo sin vida de Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar

En las últimas horas, comenzaron a circular en redes sociales supuestas fotos del cuerpo sin vida de Miguel de la Mora, reconocido estilista mexicano y figura cercana a Ángela Aguilar, quien fue atacado la noche del 29 de septiembre frente a su salón de belleza en Polanco. Aunque las imágenes han generado conmoción, las autoridades pidieron prudencia frente a la difusión de este tipo de contenido mientras avanzan las investigaciones.

De la Mora, de 28 años, era muy conocido en el mundo del entretenimiento por su trabajo con celebridades como Ángela Aguilar, Kenia Os, Altair Jarabo y Regina Peredo. Su salón, Micky’s Hair, ubicado en la esquina de Moliere con Presidente Masaryk, era frecuentado por artistas e influencers, y en redes sociales el estilista contaba con más de 170.000 seguidores.

El ataque se registró cuando Miguel salió de su establecimiento y fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Según confirmó el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, no se trató de un asalto, sino de un ataque directo. Las cámaras de seguridad de la zona ya están siendo analizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina, que buscan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Trascendió que Miguel de la Mora había recibido amenazas desde 2024 y que incluso contaba con una orden de restricción en contra de un hombre identificado como Eduardo “E”. Sin embargo, las autoridades no han confirmado aún si estas versiones guardan relación con el ataque ocurrido en Polanco.

La muerte del estilista generó una oleada de reacciones en redes sociales. Ángela Aguilar compartió un mensaje lamentando la partida de quien describió como un amigo cercano y consejero en distintas etapas de su vida. “Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Gracias por tu amistad y tu talento”, escribió la cantante.

Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar /Foto: redes sociales

Influencers y figuras del entretenimiento también se sumaron a los homenajes digitales. La creadora de contenido Priscila Escoto, con quien Miguel colaboró en un sorteo apenas días antes del ataque, aseguró que lo recordará siempre como un profesional entregado y apasionado por su trabajo.

Cabe resaltar que el sector de Polanco, donde ocurrió el ataque, ya había sido mencionado semanas atrás en otro caso que involucró a los colombianos B King y Regio Clown, vistos por última vez con vida en esa misma zona antes de ser hallados sin vida en el Estado de México.

Aunque en redes se han difundido fotos y videos del momento posterior al ataque contra De la Mora, las autoridades recordaron que este tipo de imágenes pueden entorpecer los procesos judiciales y recomendaron informarse a través de medios oficiales.

Revelan fotos y videos del cuerpo sin vida de Miguel de la Mora