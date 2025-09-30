Nuevo lío con Mauricio Leal y su mamá: esto pasará con sus cuerpos, ¿los sacan?

Un nuevo capítulo sacude el caso de Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, a punto de cumplirse cuatro años del trágico hallazgo en su casa de La Calera. Esta vez, el drama no tiene que ver con la condena de Yhonier Leal, sino con el lugar donde reposan los cuerpos de madre e hijo, pues la funeraria que los recibió notificó que el contrato de arrendamiento está próximo a vencerse.

La funeraria Jardines de Paz envió una carta a Érika Sanguinetti, abogada y apoderada de Carlos Andrés García Hernández, hermano del estilista, en la que detalla que el servicio fue ingresado el 26 de noviembre de 2021 bajo contrato de arrendamiento, con una vigencia de cuatro años. Ese plazo termina el 26 de noviembre de 2025, por lo que la familia deberá comprar los lotes donde reposan los restos si quiere garantizar la permanencia de estos en el cementerio.

El costo de mantener los restos en Jardines de Paz

El documento aclara que los lotes no fueron adquiridos en propiedad, sino arrendados temporalmente, por lo que es necesario realizar la compra antes de la fecha límite. El valor aproximado asciende a 20 millones de pesos, una cifra que hoy representa una dificultad para los familiares, teniendo en cuenta que todos los bienes de Mauricio Leal fueron congelados dentro del proceso judicial adelantado por la Fiscalía.

Ante esta situación, la defensa legal solicitó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que administra los bienes incautados, que se autorice la destinación de recursos para sufragar el gasto de compra de los lotes. La petición argumenta que se trata de un asunto ligado a la dignidad humana y la memoria de los fallecidos.

En la comunicación se propone que, de aprobarse, el dinero sea entregado directamente a Jardines de Paz. Además, se abrió la posibilidad de que terceros interesados realicen donaciones. Para ello, se indicó que quienes deseen aportar deben consignar directamente al cementerio y enviar el comprobante al correo conectamleal2025@hotmail.com.

Mauricio y Yhonier Leal, hermanos estilistas / Foto: Archivo

El caso sigue generando conmoción en el país. El 22 de noviembre de 2021, Mauricio Leal y su madre fueron encontrados sin vida en su casa de La Calera. Días después, la investigación apuntó hacia Yhonier Leal, hermano del estilista, quien fue condenado a 55 años y 3 meses de prisión por homicidio agravado y manipulación de pruebas.

Durante ese proceso, la peluquería de Mauricio fue cerrada a menos de un mes del hecho, al parecer por deudas y la imposibilidad emocional de los trabajadores de regresar al lugar. Con el cierre, la marca y el negocio del estilista empezaron a desaparecer, sumándose a la difícil situación patrimonial de la familia.

Ahora, cuando se acerca el cuarto aniversario de aquel suceso, el tema de los restos de Mauricio y su madre vuelve a poner el caso en la opinión pública. Si antes del 26 de noviembre de 2025 no se cancela el monto exigido por la funeraria, el futuro de los cuerpos será incierto.

